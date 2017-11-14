С недавних пор сеть магазинов настольных игр «Единорог» — это не только три филиала и три онлайн-магазина, но и настоящее издательство настолок. «Единорог» вышел на Бумстартер и собирает деньги на издание двух занятных игр, которые скрасят вечер всем любителям настолок.

Первая из них, «Микромир: Биология клетки» (Cytosis: a Cell Biology Game), показывает мир человеческой клетки изнутри. Игрокам предстоит накапливать и тратить жизненно важные ресурсы, совершать за них определённые действия и получать победные очки. Игра любопытна не только геймплеем, но и описанием химических и биологических процессов.

Вторая игра — простая и элегантная «Century: Пряности» (Century: Spice Road), которая погружает участников в эпоху Великих географических открытий. Здесь игрокам предстоит вести караваны, обменивать одни ресурсы на другие и максимально выгодно их продавать.

Игры можно заказать как по отдельности («Микромир» за 1490 и «Пряности» за 1790 рублей), так и вместе (2990 рублей). Доставка включена в стоимость, но убедитесь, что ваш город есть в списке (см пункты самовывоза). На данный момент проект собрал 150 тысяч рублей, в полтора раза превысив требуемую сумму, — то есть игры совершенно точно будут изданы. У вас есть ещё больше двух недель, чтобы присоединиться.