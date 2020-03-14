На площадке CrowdRepublic стартовал предзаказ коллекции фигурок от издательства Eaglemoss Editions по лицензии Disney, которые распространяются вместе с тематическими журналами.

Фигурки разработаны в масштабе 1:16, отлиты из металлизированной смолы и раскрашены вручную. Они основаны на образах героев из конкретных фильмов киновселенной.

В комплекте с каждой фигуркой идёт выпуск журнала на 16 страниц — в нём рассказывается история персонажа, приводятся эксклюзивные фотографии со съемок и факты о герое.

Для каждой фигурки указан индивидуальный лицензионный номер на подставке и дан сертификат.

Фигурки коллекции можно получить только по подписке. Всего в коллекции 50 фигурок, которые разделены на 25 посылок. Посылки отправляются раз в месяц. Каждая посылка содержит две фигурки героев киновселенной Marvel и два журнала с историями этих персонажей.

Оформить подписку можно на официальном сайте Eaglemoss, либо предзаказав первые две посылки на CrowdRepublic. Для участников CR доставка бесплатна.

Первая посылка обойдётся в 990 рублей, стоимость второй посылки и каждой следующей: 2380 рублей.

В первой посылке два выпуска (фигурка и журнал): Железный Человек из фильма «Мстители» и Черная Вдова из фильма «Первый мститель: Другая война».

Во вторую посылку положат Капитана Америка из первых «Мстителей» и Звёздного Лорда из «Стражей Галактики».

В третью посылку войдут Доктор Стрэндж и Человек-Муравей — из своих сольников.

Дальше в коллекции стоит ждать Тора и Лока, Вижена и Алую Ведьму, Капитана Марвел и Ника ФЬюри, Дракса и Ракету и многих других.

На CrowdRepublic можно приобрести первые две посылки — по обычной (3370 рублей) или премиум-подписке (3 490 рублей). В последнюю входят пять костюмов Железного человека.