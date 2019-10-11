Наши коллеги из книжной редакции запустили на CrowdRepublic проект предзаказа кулинарной книги по вселенной World of Warcraft. Издание согласовано с «Бомборой» (импринт «Эксмо» для нон-фикшена) и Blizzard Entertainment.

В книге приводятся рецепты около сотни блюд. В описании ко многим указано, как приготовить вегетарианскую версию блюда или версию без глютена. Автор сборника Челси Монро-Кассель (ведёт кулинарный блог и издавала книгу с рецептами по «Песне льда и пламени») постаралась сделать все рецепты доступными — так, чтобы их можно было приготовить у себя дома. В русскоязычном издании все меры перевели в привычные «граммы».

За книгу просят 2300 рублей. Всего по предзаказу доступно 300 экземпляров, и на момент написания заметки раскуплено 113. РРЦ книги составит 2800 рублей. Доставить обещают к декабрю.

Предзаказ отложили на пару дней из-за ошибки в ценах — на сайте «Эксмо» book24 книгу можно было предзаказать за 1500 рублей. Издательство извинилось за ошибку — всем пользователям, оформившим книгу по старой цене, издательство подарило электронную версию книги «Кровь, пот и пиксели», а также промокод на эту сумму для любой следующей покупки.