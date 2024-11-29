На «Хомяконе» выступит бард-рок группа «Комната культуры»

Организаторы фестиваля поп-культуры «Хомякон» от BUBBLE и «Плюс Студии» продолжают делиться подробностями мероприятия.
Музыкальным хедлайнером стала бард-рок группа «Комната культуры» с Женей Трофимовым, которая закроет фестиваль 22 декабря на главной сцене.
Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Роман Котков из BUBBLE поделятся свежими подробностями о сериале «Фурия».
Также будут представлены сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь» и шоу «Последний богатырь: Наследие», действие которого развернется после событий оригинальной трилогии.
Эксклюзивной премьерой «Хомякона» станет спецэпизод «Кибердеревни» под названием «Кибертакси». Кроме того, на мероприятии пройдут специальные показы мистического хоррора «Вопль» и первой серии паранормального сериала «Охотники за призраком».
Еще из интересного — презентация новой экранизации «Буратино» Алексея Толстого, которая выйдет в 2026 году.
Актеры Катя Червова и Дмитрий Чеботарев расскажут об одной из первых премьер 2025 года — фэнтези-блокбастере «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».