Издание Variety сообщает, что на съёмочной площадке фильма «Дэдпул 2» погибла каскадёр Джои «ЭсДжи» Харрис. Выполняя трюк на мотоцикле, девушка врезалась в стеклянную стену здания Shaw Tower. Это был её первый фильм в качестве каскадёра.

Свои соболезнования друзьям и близким Джои Харрис выразили студия 20th Century Fox, исполнитель главной роли Райан Рейнольдс и режиссёр фильма Дэвид Литч.

Мы глубоко опечалены катастрофой, которая произошла на съёмочной площадке фильма «Дэдпул 2». В это трудное время наши сердца вместе с семьёй, друзьями и коллегами члена нашей команды.

Пресс-секретарь 20th Century Fox

Сегодня мы трагически потеряли члена нашей команды на съёмках «Дэдпула». Это шок. Наши сердца разбиты и опустошены… но мы даже представить не можем, какую боль сейчас испытывают её семья и близкие . Мое сердце со всеми, кто знал её.

Я глубоко опечален потерей одного из наших каскадёров. У меня нет слов, чтобы выразить, что мы чувствуем после этой трагедии.

Режиссёр Дэвид Литч

По словам местных журналистов, перед трагедией Харрис четыре раза успешно выполнила трюк. Съёмки сиквела «Дэдпула» приостановлены на неопределенное время.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться