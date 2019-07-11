Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица

В 2015 году издание BuzzFeed выпустило заметку, в которой пофантазировало над героями и злодеями из мультфильмов Disney. Автор статьи попытался представить, как будут выглядеть персонажи, если им поменять лица — в духе сервиса Face Swap. Получилось забавно и местами жутко.

На днях в твиттере вновь вспомнили про эту подборку — вероятно, на фоне недавних анонсов про «Русалочку» и «Мулан».

Ариель и Урсула

Белль и Гастон

Аладдин и Джафар

Кузко и Изма

Геркулес и Аид

Покахонтас и губернатор Рэтклифф

Тиана и доктор Фасилье

Вуди и Сид

Мулан и Шань-Ю