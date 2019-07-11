Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица

В 2015 году издание BuzzFeed выпустило заметку, в которой пофантазировало над героями и злодеями из мультфильмов Disney. Автор статьи попытался представить, как будут выглядеть персонажи, если им поменять лица — в духе сервиса Face Swap. Получилось забавно и местами жутко.
На днях в твиттере вновь вспомнили про эту подборку — вероятно, на фоне недавних анонсов про «Русалочку» и «Мулан».
Ариель и Урсула
Белль и Гастон
Аладдин и Джафар
Кузко и Изма
Геркулес и Аид
Покахонтас и губернатор Рэтклифф
Тиана и доктор Фасилье
Вуди и Сид
Мулан и Шань-Ю
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