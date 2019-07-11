Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица

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В 2015 году издание BuzzFeed выпустило заметку, в которой пофантазировало над героями и злодеями из мультфильмов Disney. Автор статьи попытался представить, как будут выглядеть персонажи, если им поменять лица — в духе сервиса Face Swap. Получилось забавно и местами жутко.

На днях в твиттере вновь вспомнили про эту подборку — вероятно, на фоне недавних анонсов про «Русалочку» и «Мулан».

Ариель и Урсула

Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица 1

Белль и Гастон

Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица 2

Аладдин и Джафар

Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица 3

Кузко и Изма

Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица 4

Геркулес и Аид

Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица 5

Покахонтас и губернатор Рэтклифф

Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица 6

Тиана и доктор Фасилье

Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица 7

Вуди и Сид

Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица 8

Мулан и Шань-Ю

Находка: как выглядят герои и злодеи Disney, если им поменять лица

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
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