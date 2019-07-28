Хорошие новости для поклонников самых удивительных и экзотических жанров фантастики. Новосибирский издательский дом Borroff & Co опубликовал в сети сразу пять номеров веб-журнала «Аконит», который специализируется на таких поджанрах, как weird fiction, gothic fiction, lovecraftian horror и других. Каждый представляет собой сборник тематических рассказов преимущественно отечественных авторов примерно на сотню страниц.

Редакция отмечает, что дальнейшие номера будут распространяться за минимальную плату в 50 рублей. Выход шестого номера запланирован на август.

Вот как выглядят обложки номеров — схожие иллюстрации можно найти и в самом журнале: