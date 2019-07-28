Хорошие новости для поклонников самых удивительных и экзотических жанров фантастики. Новосибирский издательский дом Borroff & Co опубликовал в сети сразу пять номеров веб-журнала «Аконит», который специализируется на таких поджанрах, как weird fiction, gothic fiction, lovecraftian horror и других. Каждый представляет собой сборник тематических рассказов преимущественно отечественных авторов примерно на сотню страниц.
- Первый номер (февраль 2018)
- Второй номер (май 2018)
- Третий номер (сентябрь 2018)
- Четвёртый номер (декабрь 2018)
- Пятый номер (апрель 2019)
Редакция отмечает, что дальнейшие номера будут распространяться за минимальную плату в 50 рублей. Выход шестого номера запланирован на август.
Вот как выглядят обложки номеров — схожие иллюстрации можно найти и в самом журнале:
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