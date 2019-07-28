Хорошие новости для поклонников самых удивительных и экзотических жанров фантастики. Новосибирский издательский дом Borroff & Co опубликовал в сети сразу пять номеров веб-журнала «Аконит», который специализируется на таких поджанрах, как weird fiction, gothic fiction, lovecraftian horror и других. Каждый представляет собой сборник тематических рассказов преимущественно отечественных авторов примерно на сотню страниц.

  1. Первый номер (февраль 2018)
  2. Второй номер (май 2018)
  3. Третий номер (сентябрь 2018)
  4. Четвёртый номер (декабрь 2018)
  5. Пятый номер (апрель 2019)

Редакция отмечает, что дальнейшие номера будут распространяться за минимальную плату в 50 рублей. Выход шестого номера запланирован на август.

Вот как выглядят обложки номеров — схожие иллюстрации можно найти и в самом журнале:

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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