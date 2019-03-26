В рубрике «Находка» мы постоянно рассказываем о самом интересном, что нам попадается в сети: от архива фантастических журналов до генератора карт городов. Да-да, в числе прочего мы порой натыкаемся на любопытные сайты, которые могут пригодиться и в настольных ролевых играх, и сегодня тоже речь пойдёт о такой находке.

Встречайте один из лучших инструментов для создания атмосферных саундтреков для ваших настольных ролевых игр — Tabletop Audio! Это сайт с подборкой из более чем полутора сотен готовых тематических композиций длиной в 10 минут. Они делятся, в основном, на два типа: только эмбиент (разговоры в таверне, звуки города, шелест травы, зимняя вьюга и так далее) и эмбиент с минимальными вкраплениями музыки.

Автор разделил все треки на несколько жанров: фэнтези, научная фантастика, исторические, природа, хоррор и музыка. В каждой группе можно найти характерные для этого антуража сцены — скажем, в «ужасах» будет страшный дом на холме или кладбище, а в фэнтези — подземелье или бой с драконом! На сайте встроен плейлист, который позволяет составить из этих композиций очередь.

Кроме того, на Tabletop Audio доступен раздел SoundPad, благодаря которому вы можете настроить звуковое окружение полностью на свой вкус. Выберите подходящий тип сцены, например, подземелье или тёмный лес, и дальше сами включайте/выключайте определённые звуки и их громкость. Сделать ветер потише, а стрекот сверчков погромче? Пожалуйста. Усилить эхо? Добавить шаги? Всё в ваших руках! Единственная проблема — настраивать звуки прямо во время игры может быть неудобно. Впрочем, следить за окружением можно попросить одного из игроков!

Проект несколько лет ведёт профессиональный композитор и звуковой дизайнер, который играет в настольные ролевые игры вместе со своими детьми. Его работу поддерживают на Patreon уже более 600 человек, а сайт порекомендовали многие издания (например, Kotaku) и деятели индустрии (Уилл Уитон).