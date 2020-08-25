Находка: топ гримдарк-романов

Давненько мы не делились находками!

У писателя-фантаста Марка Лоуренса (автор циклов «Разрушенная империя» и «Война Красной кролевы») есть личный блог, где три года назад он запустил голосование по романам в жанре «гримдарк». Лоуренсу претило, что к жанру относят всё подряд, а ещё — используют в качестве «ярлыка». Поэтому он вместе с участниками сообщества Grimdark Facebook начал составлять списки голосования, какие книги стоит включить в список, чтобы за них проголосовали читатели.

К критериям гримдарка Лоуренс отнёс такие элементы, как серую мораль, мрачность, идеи нигилизма и общую эстетику.

Вот как выглядит топ-10 из списка с более чем 50 произведениями. (На русском даны изданные у нас произведения):

«Без надежды на искупление» — Майкл Флэтчер (рейтинг 4,66) «Тьма прежних времён» — Р. Скотт Бэккер (рейтинг 4,52) «Принц Терний» — Марк Лоуренс (рейтинг 4,42) The Court of Broken Knives — Анна Смит Спарк (рейтинг 4,18) Godblind — Анна Стефенс (рейтинг 4,15) «Сталь остаётся» — Ричард Морган (рейтинг 4,1) «Кровь и железо» — Джо Аберкромби (рейтинг 4,1) «Герои умирают» — Мэтью Стовер (рейтинг 3,97, менее 100 голосов) Devices and Desires — К. Дж. Паркер (рейтинг 3,89, менее 100 голосов) «Чёрный отряд» — Глен Кук (рейтинг 3,81)

В список также попали «Немного ненависти» Аберкромби (12 место), «Чёрные крылья» Эда Макдональда (13 место), «Костяной капеллан» Маклина (15 место), «Возвышение Хоруса» Абнетта (16 место), «Опиумная война» Куанг (19 место), «Игра престолов» Мартина (21 место), «Элрик из Мелнибоне» Муркока (23 место).

Лоуренс отмечает, что рейтинг не означает качество романа, а лишь субъективную приближённость к гримдарку. Он призывает поставить оценки уже прочитанным книгам, где 1 — «это не гримдарк», а 5 — «гримдарк как есть».

А какие у вас есть любимые гримдарк романы?

Спасибо за наводку блогу Наталии Осояну magie bizarre.