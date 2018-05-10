Нет, это не завязка для будущего фильма Киновселенной Marvel. Всё куда проще — неизвестные похитили костюм Железного человека, который съёмочная группа применяла в самом первом фильме про Тони Старка. Об этом сообщает новостное издание CBS Los Angeles.
Последний раз склад с декорациями, бутафорией и реквизитом проверяли в феврале этого года, и всё было в порядке. Пропажу обнаружили лишь в апреле, когда сотрудники склада вновь осматривали помещения и не досчитались костюма. Стоимость реквизита оценивают в 320 тысяч долларов! Поэтому неудивительно, что Marvel обратились в полицию.
Удивительно, что кому-то вообще понадобился такой дорогой и известный костюм — на любом фестивале косплееров хватает Тони Старков, которые изготовили свою броню намного дешевле. Да и наверняка реквизит будет легко узнать и отследить.
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