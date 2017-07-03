В своём недавнем интервью изданию news.com.au Роберт Дауни-младший рассказал о своём отношении к Железному человеку, которого он играет с 2008 года. Актёр рассказал, что хотел бы расстаться с ролью, «пока не стало стыдно».

Все мне говорят о том, что эта роль на мне сидит как перчатка. С каждым новым фильмом мне приходится начинать по новой, но при этом мне есть на что опираться. Просто не хочу запороть все свои предыдущие 6 или 7 фильмов только из-за того, что я решил еще раз сняться в этой роли. Хочу расстаться с этим персонажем, пока мне не стало стыдно.

Тут все циклично: после первых «Мстителей» я мог бы просто сказать, мол, лучше этого уже не будет, так что все, сворачиваем лавочку, но для меня важны предоставленные мне возможности и люди, которые над этим всем работают — в данном случае это братья Руссо, которых я обожаю.

Актёр Роберт Дауни-младший

По последним слухам, Железный человек может покинуть Киновселенную Marvel после третьих или четвёртых «Мстителей». Вполне вероятно, что после этого броню Железного человека наденет кто-то другой.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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