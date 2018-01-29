Официальный твиттер-аккаунт картины «Немой» поделился первым тизером:

«Немой» — это предстоящий фантастический фильм Данкана Джонса («Варкрафт», «Луна 2112»), который показывает Берлин недалёкого будущего. Немой бармен Лео Бейлер ищет свою невесту Наадиру — она пропала в подземной части города, где властвует мафия. Два плутоватых американских хирурга служат ему проводниками в криминальном мире.

В новой картине Джонс возвращается к научной фантастике. «Немой» визуально напоминает лучшие образцы киберпанка вроде «Бегущего по лезвию», а идейно он продолжает «Луну 2112». 30 января стоит ждать полноценный трейлер.

Премьера фильма состоится 23 февраля на сервисе Netflix.

«Немой» входит в этот список Фильмы 2018, которые мы ждём: фантастика и фэнтези В этой части ожиданий нет ни одного супергероя! Зато есть киберпанк, стимпанк, новая работа Дель Торо и фильм, выражающий всю суть 2010-х.