Netflix показал трейлер мультфильма «Завороженные» от соавтора «Шрека»

Netflix представил первый трейлер мультфильма «Завороженные» (Spellbound). Режиссером выступила Вики Дженсон, которая работала над первым «Шреком».
Сюжет посвящен приключениям юной принцессы Эллиан, которой нужно найти способ снять проклятие. Заклинание раскололо королевство девушки на две части, а ее родителей превратило в монстров.
Главных персонажей озвучили Рэйчел Зеглер, Николь Кидман и Хавьер Бардем, а саундтрек написал двукратный лауреат «Оскара» Алан Менкен («Русалочка», «Аладдин»).
Премьера «Завороженных» состоится уже 22 ноября.