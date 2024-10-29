КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»
Серия «Хэллоуин»: загадочная история Майкла Майерса
История хоррор-франшизы «Ужасающий»: как клоун Арт стал звездой современных слэшеров
«Дикий робот»: мультфильм про квадробера*, заставляющий любить маму

Классика

Сцены, которые напугали нас по-настоящему
10 фильмов в жанре уся. Что посмотреть перед выходом «Шан-Чи и легенды десяти колец»
Новости
Netflix показал трейлер мультфильма «Завороженные» от соавтора «Шрека»
Андрей Квасков
29 октября 15:27
223
1 минута на чтение
Netflix представил первый трейлер мультфильма «Завороженные» (Spellbound). Режиссером выступила Вики Дженсон, которая работала над первым «Шреком».

Сюжет посвящен приключениям юной принцессы Эллиан, которой нужно найти способ снять проклятие. Заклинание раскололо королевство девушки на две части, а ее родителей превратило в монстров.

Главных персонажей озвучили Рэйчел Зеглер, Николь Кидман и Хавьер Бардем, а саундтрек написал двукратный лауреат «Оскара» Алан Менкен («Русалочка», «Аладдин»).

Премьера «Завороженных» состоится уже 22 ноября.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Душевно, но спорно — первые оценки Life is Strange: Double Exposure

Новости

Новая Mass Effect сохранит стилистику и взрослый тон повествования
Разработчики опираются на трилогию

Новости

Издательскому директору Baldur's Gate 3 понравилась Dragon Age: The Veilguard
Вот он, знак качества!

Новости

BioWare вернулась! Критикам понравилась Dragon Age: The Veilguard
Ее средняя оценка составляет 84 балла

Новости

Про Эдди Мансона из «Очень странных дел» выпустят комикс
Первый выпуск выйдет в феврале.

Новости

Инсайдер: «Блэйд» будет очень мрачным фильмом с рейтингом R
И с меньшим бюджетом

Новости

Стартовые сборы «Венома 3» в США оказались почти вдвое ниже второй части
По всему миру фильм собрал за выходные $ 175 млн.

Новости

Киндред и Амбесса из «Аркейна» в новом синематике League of Legends

Новости

Ведьма, нечисть и «богатыри» — вышел трейлер фэнтези-сериала «Молот ведьм»

Новости

Первый трейлер приквела «Последнего богатыря»
Премьера состоится 1 января.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты