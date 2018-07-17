Netflix экранизирует несколько работ культового комиксиста Марка Миллара, создателя «Пипца». Для сериальной адаптации выбраны малоизвестные в России «Американский Иисус» и «Наследие Юпитера». А «Императрица», «Хак» и «Шарки — охотник за головами» станут полнометражными фильмами.

Над «Наследием Юпитера», которое рассказывает историю современных супергероев и их родителей, получивших способности ещё в 1930-е годы, будут работать Стивен С. ДеНайт («Тайны Смолвиля», «Сорвиголова», «Спартак» для Starz) и Лоренцо Ди Бонавентура («Константин», «Трансформеры»). Оба станут исполнительными продюсерами, а ДеНайт ещё и шоураннером и режиссёром первого эпизода.

В «Американском Иисусе» 12-летний мальчик внезапно понимает, что он, словно Иисус, может превращать воду в вино и даже, возможно, воскрешать мёртвых. Проект попадёт в руки исполнительных продюсеров и шоураннеров Эверардо Гоута («Марс») и Леопольдо Гоута («Инстинкт», «Игра Молли»). А Эверадо к тому же станет и режиссёром.

«Императрица» рассказывает историю королевы Эмпории, которая замужем за худшим диктатором в галактике. Вместе со своими детьми она сбегает из дворца и должна скрываться от супруга, чего бы это ни стоило. Адаптацией сюжета комикса для фильма будет заниматься Линдси Бир («Хроника Убийцы Короля»).

«Хак» посвящён парню со сверхспособностями из маленького городка. Он использует свои способности во благо, а соседи хранят его секрет. Но однажды тайна раскрывается, и Хак отправляется в путешествие, которое может изменить всё. Адаптацией истории для кино займётся Теодор Мелфи («Святой Винсент», «Скрытые фигуры»), а Нил Х. Мориц («Форсаж», «Я — легенда», «Мачо и ботан») выступит продюсером.

И, наконец, действие «Шарки — охотника за головами» разворачивается в фантастической галактике, по которой гоняется за преступниками главный герой. Адаптацией сюжета и написанием сценария займётся Майкл Бэколл («Мачо и ботан»).

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