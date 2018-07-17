Netflix экранизирует несколько работ культового комиксиста Марка Миллара, создателя «Пипца». Для сериальной адаптации выбраны малоизвестные в России «Американский Иисус» и «Наследие Юпитера». А «Императрица», «Хак» и «Шарки — охотник за головами» станут полнометражными фильмами.

Netflix снимет два сериала и три фильма по мотивам работ Марка Миллара 1

Над «Наследием Юпитера», которое рассказывает историю современных супергероев и их родителей, получивших способности ещё в 1930-е годы, будут работать Стивен С. ДеНайт («Тайны Смолвиля», «Сорвиголова», «Спартак» для Starz) и Лоренцо Ди Бонавентура («Константин», «Трансформеры»). Оба станут исполнительными продюсерами, а ДеНайт ещё и шоураннером и режиссёром первого эпизода.

В «Американском Иисусе» 12-летний мальчик внезапно понимает, что он, словно Иисус, может превращать воду в вино и даже, возможно, воскрешать мёртвых. Проект попадёт в руки исполнительных продюсеров и шоураннеров Эверардо Гоута («Марс») и Леопольдо Гоута («Инстинкт», «Игра Молли»). А Эверадо к тому же станет и режиссёром.

«Императрица» рассказывает историю королевы Эмпории, которая замужем за худшим диктатором в галактике. Вместе со своими детьми она сбегает из дворца и должна скрываться от супруга, чего бы это ни стоило. Адаптацией сюжета комикса для фильма будет заниматься Линдси Бир («Хроника Убийцы Короля»).

Netflix снимет два сериала и три фильма по мотивам работ Марка Миллара 2

«Хак» посвящён парню со сверхспособностями из маленького городка. Он использует свои способности во благо, а соседи хранят его секрет. Но однажды тайна раскрывается, и Хак отправляется в путешествие, которое может изменить всё. Адаптацией истории для кино займётся Теодор Мелфи («Святой Винсент», «Скрытые фигуры»), а Нил Х. Мориц («Форсаж», «Я — легенда», «Мачо и ботан») выступит продюсером.

И, наконец, действие «Шарки — охотника за головами» разворачивается в фантастической галактике, по которой гоняется за преступниками главный герой. Адаптацией сюжета и написанием сценария займётся Майкл Бэколл («Мачо и ботан»).

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Владимир Макаров
Владимир Макаров
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