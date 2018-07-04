Какие сериалы посмотреть? Июль 2018

В июле выходит несколько фантастических сериалов, в том числе очень ожидаемый «Касл Рок». Но всё же это меньше, чем обычно. Поэтому, как всегда в таких случаях, в наш ежемесячный дайджест мы включили и интересные нефантастические сериалы.

Фантастика

Касл-Рок

Когда и где? 25 июля, Hulu

Что? Мистические ужасы по рассказам Стивена Кинга.

О чём? Попурри из произведений Кинга, действие которых происходит в городке Касл-Рок в штате Мэн.

Чего ждём? Hulu любят Стивена Кинга. Недавно они выпустили хоть и крайне спорный, но в целом неплохой сериал по его роману «11/22/63». К сожалению, сериал проигрывал первоисточнику по всем фронтам. В этот раз канал освободился от книжных оков и смешал в один котел сюжеты из рассказов и романов писателя в удобных для себя пропорциях. Так что надежд на то, что проект получится успешным, гораздо больше.

Для обычных зрителей сериал будет интересным мистическим триллером, а поклонникам Короля ужасов достанется бесчисленное множество пасхалок, которые так любит и сам автор. Чего стоит только актёрский состав: среди прочего, в сериале появятся Сисси Спейсек — постаревшая Кэрри из одноимённого фильма, и Билл Скарсгард — клоун Пеннивайз из «Оно».

Кайфоломы, 4 сезон

Когда и где? 20 июля, Syfy

Что? Космический боевик

О чём? О команде лихих космических охотников за головами: братьях-раздолбаях Джонни и Д’Эвине и смертоносной красавице Датч. К третьему сезону герои переключились на борьбу с Халленами — расой людей, заражённых контролирующим разум паразитом. И эта борьба связана с потерянными воспоминаниями Датч.

Чего ждём? Сериал не вызывает особых восторгов у прессы — многие жалуются на сюжет и блеклые диалоги. Однако своего зрителя он нашёл, раз его продлили на четвёртый и даже пятый сезон, — в отличие от «Темной материи», его собрата по жанру и каналу, стартовавшего в то же время. Недостатки сюжета «Кайфоломы» компенсируют юмором, лихим экшеном и обаятельными персонажами. Тройка главных героев постоянно развивается, а картина фантастического мира капля за каплей приобретает объем.

Сейчас космической фантастике на ТВ тяжело. Ее либо снимают очень долго (как «Звездный путь: Дискавери»), либо норовят закрыть (как «Тёмную материю» и чудом спасшееся «Пространство»). Так что даже подобные середнячки заслуживают внимания любителей жанра.

Вайнона Эрп, 3 сезон

Когда и где? 20 июля, SyFy

Что? Мистический вестерн

О чём? О правнучке знаменитого шерифа Уайатта Эрпа, которая занимается истреблением разнообразной нечисти.

Чего ждём? Уже столько интересных сериалов снято, чтобы заменить «Сверхъестественное» на поле мистических процедуралов, — а их все равно продолжают выпускать. «Вайнона Эрп» — феминистский мистический вестерн в современных декорациях, а заглавная героиня достаточно брутальна, иронична и обаятельна. Бюджеты с каждым сезоном растут, поэтому сериал выглядит все менее трэшовым.

Счастливчик, 3 сезон

Когда и где? 20 июля, Sky One

Что? Комедийный фантастический детектив

О чём? О гениальном полицейском, который получает возможность контролировать удачу. Идею сериала придумал сам Стэн Ли.

Чего ждём? Как нам недавно доказала Домино из «Дэдпула 2», удача может быть крутой суперспособностью. И удобно, и зрелищно, и смешно. А в сочетании с фирменным английским юмором — вдвойне интересно.

Аванпост

Когда и где? 10 июля, The CW и Syfy

Что? Героическое фэнтези.

О чём? О Талон, последней представительнице таинственной расы Чернокровных. Девушка отправляется в пограничную крепость — мстить за смерть своей семьи и осваивать внезапно прорезавшиеся суперспособности.

Чего ждём? Сериал-филлер в духе «Хроник Шаннары», за которым любители фэнтези смогут скоротать ожидание «Игры престолов». В продюсерах значатся матерые классики киноиндустрии — Дин Девлин (сценарист «Дня независимости» и других фильмов Эммериха) и Джонатан Гласснер (один из создателей сериала «Звездные врата»). А вот канал скорее отпугивает. The CW никогда не славился большими бюджетами и качеством производства.

Нефантастика

Оранжевый — хит сезона, 6 сезон

Когда и где? 27 июля, Netflix

Что? Трагикомедия о женской тюрьме

О чём? Сложная судьба заключённых тюрьмы Личфилд. Действительно интересное высказывание о роли женщины в обществе.

Чего ждём? Тюрьма, которая за пять сезонов стала Пайпер Чапман и другим девушкам вторым домом, взята штурмом. Бунт остановлен, и заключённых пока развезли по другим тюрьмам. Нас ждёт очень мрачный сезон. Государство наверняка будет искать виноватых, но мы-то знаем, условия в Личфилде сложились крайне неблагоприятные. «Оранжевый» — единственный сериал Netflix «первого набора», остающийся в сетке. И накал страстей не думает сбавлять обороты.

Острые предметы

Когда и где? 8 июля, HBO

Что? Детективная драма

О чём? Репортер Камилла Прикер возвращается в родной город, чтобы расследовать таинственное убийство двух девочек. Но помимо загадки ей предстоит столкнуться со внутренними демонами из прошлого.

Чего ждём? Атмосферный психологический триллер с погружением в глубины травмированного сознания и закрученной детективной интригой. Трейлер местами откровенно пугает, так что за атмосферу можно не волноваться. Да и актерский состав воодушевляет. Главную роль исполняет несравненная Эми Адамс («Человек из стали», «Она», «Зачарованная»). А режиссером выступает автор нашумевшего сериала «Большая маленькая ложь» и фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле.

Форс-мажоры, 8 сезон

Когда и где? 18 июля, USA

Что? Юридический процедурал

О чём? О рабочих буднях преуспевающего бизнес-юриста Харви Спектра (Гэбриел Махт).

Чего ждём? Сериал уже несколько сезонов как скатился в самоповторы, но именно на восьмом у него есть все шансы переродиться. После седьмого сезона «Форс-мажоров» покинули два ведущих актера. Карьера Меган Маркл сделала внезапный поворот в объятья принца Гарри. А Патрик Джей Адамс, потеряв сюжетную подругу, ушёл в творческие поиски. Сериал был сильно завязан на отношениях этих героев, а значит, в восьмом сезоне авторам пришлось придумать иной стержень.

Плюс основной состав пополняется очаровательными актрисами — Кэтрин Хейл (сериал «Анатомия страсти», множество неплохих романтических комедий) и Аманда Шулл («12 обезьян», «Никита»), которая уже появлялась в ранних сезонах в образе пробивного молодого юриста Катрины Беннетт.