По данным Deadline, Netflix обратился к создателям сериала «Викинги» и заказал у них преемника — «Викингов: Вальхаллу», действие которого развернётся спустя сто лет после событий оригинального шоу. Всего сервис заказал 24 эпизода.

Производством займётся всё тот же Майкл Хёрст («Тюдоры», «Камелот») при участии студии MGM Television. Сценаристом и исполнительным продюсером выступит Джеб Стюарт («Крепкий орешек», «Беглец»). К работе вернётся большая часть съёмочной команды, а снимать шоу, как «Викингов», будут в Ирландии.

Сериал осветит жизнь и историю самых знаменитых викингов того времени: Лейфа Эрикссона (первого человека, доплывшего до Северной Америки), Фрейдис, Харальда III Сурового и Вильгельма Завоевателя. Deadline характеризует «Вальхаллу» как «взрывную следующую главу в легенде о Викингах».

Издание подчёркивает, что ранее переговоры со студией о запуске сериала-преемника вёл канал History, на котором выходят «Викинги». Но в торги вмешались несколько стриминговых сервисов, и в итоге сделку удалось перекупить Netflix. Руководство заплатило за пакет сразу из 24 стандартных эпизодов, при том что обычно сезон на сервисе состоит из 8-10 серий.

Самих «Викингов» на сервисе пока посмотреть нельзя, их показывают Hulu и Amazon Prme Video. Как пишет Deadline, Netflix планирует тоже приобрести права на показ.

Шестой и последний сезон «Викингов» стартует 4 декабря. В сериале появится Данила Козловский в роли князя Олега.