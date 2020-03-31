Netflix закрыл два сериала-новинки — у каждого проекта вышло только по одному сезону. Вычёркивайте:
- «Вампирские войны» (V Wars) — экранизация одноимённой серии комиксов IDW Publishing. В центре сюжете — история учёного Лютера Сванна и его лучшего друга Майкла, которые исследуют вирус, вызывающий вампиризм. В итоге болезнь разделяет цивилизацию на две противоборствующих стороны. На Metacritic среднего балла у прессы нет, а вот зрители оценили на 6,5/10. На IMdb оценка 6,1.
- «Лига октября» (October Faction) — ещё одна экранизация комиксов IDW, шоу про семейку охотников на сверхъестественных созданий. Сюжет разворачивается вокруг 17-летних близнецов Джеффа и Вив Аллен, которые вместе с родителями возвращаются в родной город после смерти дедушки. Там герои узнают, что мама с папой на самом деле не продавцы страховых услуг, а настоящие борцы с нечистью. На IMDb зрители в среднем тоже поставили 6,1.
Ранее сервис продлил «Ключи Локков» (на второй сезон) и мультсериал Castlevania (на четвёртый сезон).
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