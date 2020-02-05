Сериал «Лига октября»: лучше почитайте комикс

Фред и Дилорес (Ди) Аллен — опытные охотники на монстров, вот уже более двадцати лет работающие на корпорацию «Президио». Её цель — избавить мир от угрозы нелюдей, в том числе от колдунов, наделенных магией крови. Карьера Фреда и Ди складывается успешно, хотя их работе мешают дети: скрывать свою профессию от семнадцатилетних двойняшек Джеффа и Вивиан (Вив) все труднее. К тому же деятельность «Президио» распространяется на весь мир, поэтому семье приходится все время путешествовать. Весть о кончине деда — отца Фреда, тоже члена «Президио» — вынуждает их вернуться в родной город впервые за долгое время. Там семью и настигает нечто вроде кризиса, и они решают задержаться в родовом доме на год, чтобы наладить отношения. Впрочем, сидеть без дела не получается — в очередной раз семейство сталкивается с нелюдями прямо в местном супермаркете. К тому же с Джеффом и Вив начинают происходить странные, сверхъестественные вещи. И, наконец, кое-какие улики подсказывают, что со смертью Сэма Аллена что-то нечисто. В общем, в маленьком городке начинается веселая жизнь…

Жанр: ужасы, городское фэнтези Продюсеры: Дэмиен Киндлер В ролях: Тамара Тейлор, Джон Чарльз Маккензи, Аврора Бургхарт, Гэбриел Дарку Премьерный показ: все эпизоды вышли 23 января Продолжительность: 10 серий по 35–50 минут Похоже на: «Сверхъестественное» • «Гримм» • «Дети шпионов»

Охота на монстров — мотив, в фэнтези, мистике и ужасах до такой степени заезженный, что слово «новизна» в отношении таких сюжетов может звучать разве что иронично. «Лига октября» — пока что я говорю лишь о сериале — на иронию и не претендует. Всё в этой истории уже когда-то где-то было, пусть и в другом жанре. «Мистер и миссис Смит», помноженные на «Детей шпионов», в атмосфере «Сверхъестественного» с толикой «Гримма».Тайные корпорации и суровые агенты, которых однажды совесть или обстоятельства вынуждают пойти против начальства; проблемы, которые создают семья и отношения; тайны, накопленные за долгий срок работы, и так далее, и тому подобное.

Пожалуй, именно последнее, тайны, меня зацепило и вынудило досмотреть этот сериал до конца, хотя где-то на пятом-седьмом эпизоде он начал стремительно портиться. Создатели не пожалели в первых сериях тумана, в котором то и дело мелькали намеки на события минувших лет. Секреты самого Фреда, связанные с его отношениями с братом и отцом; прошлое Дилорес, дочери шерифа, погибшего при исполнении; магические способности, пробудившиеся у детей охотников на монстров, и, наконец, загадочная ведьма, со второй серии то и дело демонстрирующая смертоносную и очень элегантную магию крови в действии.

Отмечу отдельно: магия крови в исполнении ведьмы получилась очень эффектной, прямо-таки завораживающей. Наверное, это единственное, за что создателей можно безусловно похвалить.

А вот сценаристов хвалить совершенно не за что. Довольно быстро сериал начинает мотать между несколькими жанрами: тут вам и школьные разборки, приправленные толикой мистики и романтикой первой любви, и шпионско-корпоративные страсти в «Президио», и хоррор — приближение разъяренной ведьмы к намеченным жертвам со всеми вытекающими последствиями. «Лига октября» очень долго не может определиться, что же она такое. К финалу, растеряв остатки логики и здравого смысла, она превращается в слезливую мелодраму с банальным посылом: любовь к детям побеждает всё; не надо самому становиться монстром, когда сражаешься с монстрами. И еще с заделом на продолжение, но смотреть его я точно не буду.

Из-за недовольства финалом я не успокоилась и решила ознакомиться с комиксом-первоисточником, про который раньше не слышала. Его авторы — писатель и сценарист комиксов Стив Найлз и художник Дэмьен Ворм; выпуск начался в 2014 году и продолжается до сих пор (18 номеров, пять томов). Комикс позиционируется как мрачная, но не лишенная юмора история об охотнике на монстров, вышедшем на пенсию, и его странной родне. Перефразируя слоган, их семья не распадается, потому что все в ней — чокнутые. Учитывая, что сериал снят с убийственно серьезной миной, уже по аннотации легко заподозрить, что от первоисточника в нем мало что осталось. Взгляд на обложку первого тома подкрепляет это подозрение, а первый выпуск вынуждает затосковать о том, что мы могли бы получить на малом экране, но, увы, не получили…

Нет, комикс не претендует на новизну (на глубину, собственно, тоже). Но у него есть то, что на экране исчезло без следа: стиль. Само слово «октябрь» в названии подталкивает к определенным ассоциациям — тыквы, Хэллоуин, вот это всё. А ещё «Ночь в тоскливом октябре» Желязны. Её и напоминает «Лига октября» в своем изначальном варианте — а также бессмертную во всех смыслах «Семейку Аддамс».

Атмосфера выдержана безукоризненно, вплоть до того, что некоторые части повествования, нарисованные в стилистике «потертая сепия», напоминают старые фотографии, пролежавшие не один десяток лет где-нибудь на чердаке. Есть и части, выполненные в кровавых тонах; в остальном же «в кадре» почти всегда ночь или поздний вечер. Уже в первом томе всплывает множество знакомых типажей — человек-волк, безумный ученый, монстр Франкенштейна. Но ощущения «всё это уже было» не возникает, потому что комикс изначально предлагает окунуться в знакомую октябрьскую меланхолию со всеми присущими ей образами и мотивами.

Кстати, именно отсутствие узнаваемого стиля вынуждает во время просмотра сериала удивляться: при чем тут октябрь? Да, объяснение нам дадут, но на общем фоне оно кажется притянутым за уши. В комиксе же вопрос решается сам собой: ну такая уж это семейка, у них не жизнь, а вечный Хэллоуин.

Стилем и атмосферой различия не исчерпываются. Комикс не начинается со смерти деда, сам Фред Аллен уже на пенсии и преподает в университете некий спецкурс по монстрам. Но его жене дома не сидится, а дети — которые как раз закончили старшую школу и не горят желанием снова идти учиться — так и вовсе не прочь заняться тем же делом, которое бросил отец. Да-да, они в курсе о прошлом родителей, и собственные способности их не пугают — наоборот, дают им лишний повод интересоваться сверхъестественным.

Временами сюжет делается слегка придурковатым: как вам нетривиальный способ одолеть вампира с помощью ультрафиолетовой лампы для выращивания конопли? Но и сама история, как уже упоминалось, лишь притворяется мрачной. Это, скорее, макабр в духе «Кошмара перед Рождеством» — и да, именно Тим Бертон в свои лучшие годы мог бы перенести все это темное безобразие на малый или большой экран, не растеряв главное.

Но, увы, имеем то, что имеем, — абсолютно проходную экранизацию по мотивам, впечатления от которой балансируют на грани «зачем я это посмотрел». В принципе, далеко не первый случай: фанаты «Темной башни» и комикса «Люцифер» сейчас должны вздохнуть с печалью и тоской (но в сериале «Люцифер» хотя бы есть Том Эллис). На фоне подобных изуверских трансформаций то, что сделали в «Ведьмаке» с допплером и брокилонскими дриадами, выглядит незначительной — и простительной — ерундой.