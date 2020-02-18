Слух: Кристофер Хивью сыграет в «Ведьмаке» от Netflix Нивеллена, героя книжной саги

Портал Redanian Intelligence (специализируется на новостях вокруг новой экранизации «Ведьмака») с ссылкой на источник подтвердил, что в сериале сыграет Кристофер Хивью (Тормунд из «Игры престолов»). Как и ранее предполагали поклонники саги, он воплотит Нивеллена, героя рассказа «Крупица истины».

Нивеллен списан Сапковским с героя сказки «Красавица и чудовище». В облике человека — это полноватый, прыщавый и болезненный юноша. А в облике зверя — гибрид льва и медведя, передвигающийся на двух лапах и покрытый шерстью.

Автор заметки подчёркивает, что источник называл имя «Нигель» — очевидно, оно скрывает настоящее имя персонажа. Герой описан как харизматичный, забавный и остроумный юноша, выходец из аристократической семьи. Его прокляли за совершённые в прошлом преступления. Роль подразумевает широкий эмоциональный диапазон.

Нивеллен появится только в первом эпизоде второго сезона. Пока что не очень понятно, как создатели сериала обыграют появление персонажа, ведь три сюжетные линии уже сошлись вместе, а Геральт познакомился с Нивелленом до встречи с Цири. Может, это будет флэшбек?

Ранее Redanian Intelligence рассказали, что к актёрскому составу сериала присоединились Пол Бульон («Острые козырьки», «Палач-бастард», небольшая роль в «Дюне» Вильнёва) и Ясен Атор («Робин Гуд», «Тёмное сердце»), которые сыграют ведьмаков Ламберта и Койона соответственно.

Ранее СМИ рассказали, что во втором сезоне сериала появится новая для франшизы героиня — некая Вайолет (впрочем, это имя может быть фейковым, чтобы скрыть другого персонажа). Продолжение «Ведьмака» выйдет лишь в 2021-м, а в этом году нас ждёт анимационный фильм про Весемира.