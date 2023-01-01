Новостной спецвыпуск от 20 марта в Фантастическом подкасте

Этот выпуск «Фантастических новостей» записала нейросеть! Или нет? Мы уже запутались! Короче, вернувшийся к микрофону Никита Волкович (или робот) рассказывает о главных событиях из мира гик-культуры прошедшей недели:
- Как полковник Сандерс обвалил серверы Blizzard?
- Зачем Том Круз звонил режиссёру Флэша и что он кричал в трубку?
- Почему стоит читать новый двухтомник о жизни Лавкрафта?
- А ещё большой рассказ о том, как разработка Disco Elysium 2 превратилась в настоящий корпоративный триллер!
Приятного прослушивания!
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Список упомянутых главных статей за неделю:
- Для тех, кому не хватило книжек про Гарри Поттера, Галина Бельтюкова подготовила большую подборку книг про волшебные школы. Вот только новый список призван объяснить, что письмо с приглашением действительно лучше сжечь, потому что обучение магии может оказаться смертельно опасным.
- Если вы ищете повод для бурного спора в комментариях, обязательно прочитайте материал от Алексея Ионова и Александра Стрепетилова: наши авторы составили топ фильмов по вселенной Гарри Поттера от худшего к лучшему. Да, «Узник Азкабана» на первом месте!
- Евгений Пекло поделился впечатлениями от первого сезона The Last of Us. Безусловно лучшая экранизация видеоигр — но хороший ли сериал? Читайте и обсуждайте!
- Ирина Нечаева написала рецензию на сборник Сэмуэла Дилэни «Повести Невериона». С одной стороны, это классической фэнтези в жанре «меча и магии», с другой здесь всё далеко не так просто! Обязательно прочитайте и книгу, и рецензию!
- Неделя оказалась богатой на материалы с высоким потенциалом для дискуссии, если не сказать — срачей. Даниил Кортез, Евгений Пекло и микроблогер Лоскорон почти два часа выясняли, какая часть «Героев Меча и Магии» лучшая. Не забудьте послушать и оставить своё мнение в комментариях!
- Обязательно прочитайте обстоятельный рассказ Василия Владимирского о дилогии Сунанда Джоши «Я — Провиденс», посвященной жизни и творчеству Говарда Лавкрафта. Книга прекрасно развеивает многочисленные мифы и стереотипы о писателе. Вы вот знали, что Лавкрафт был тем ещё бонвиваном?
- А ещё наконец-то вышел мартовский номер «Мира фантастики». Внутри — много ретро: от истории создания фильма «Чёрный город» до большого материала к 75-летию одного из корифеев киберпанка Уильяма Гибсона. И посвящение художнику Александру Ремизову.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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