Новостной спецвыпуск от 20 марта в Фантастическом подкасте

Этот выпуск «Фантастических новостей» записала нейросеть! Или нет? Мы уже запутались! Короче, вернувшийся к микрофону Никита Волкович (или робот) рассказывает о главных событиях из мира гик-культуры прошедшей недели:

Как полковник Сандерс обвалил серверы Blizzard?

Зачем Том Круз звонил режиссёру Флэша и что он кричал в трубку?

Почему стоит читать новый двухтомник о жизни Лавкрафта?

А ещё большой рассказ о том, как разработка Disco Elysium 2 превратилась в настоящий корпоративный триллер!

Приятного прослушивания!

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

Список упомянутых главных статей за неделю:

Слушать на подкаст-сервисах