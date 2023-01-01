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    Новости | Подкасты

    Новостной спецвыпуск от 20 марта в Фантастическом подкасте

    20 марта 2023
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    20.03.2023
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    1 минута на чтение
    Новостной спецвыпуск от 20 марта в Фантастическом подкасте

    Этот выпуск «Фантастических новостей» записала нейросеть! Или нет? Мы уже запутались! Короче, вернувшийся к микрофону Никита Волкович (или робот) рассказывает о главных событиях из мира гик-культуры прошедшей недели:

    • Как полковник Сандерс обвалил серверы Blizzard?
    • Зачем Том Круз звонил режиссёру Флэша и что он кричал в трубку?
    • Почему стоит читать новый двухтомник о жизни Лавкрафта?
    • А ещё большой рассказ о том, как разработка Disco Elysium 2 превратилась в  настоящий корпоративный триллер! 

    Приятного прослушивания!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Список упомянутых главных статей за неделю:

    1. Для тех, кому не хватило книжек про Гарри Поттера, Галина Бельтюкова подготовила большую подборку книг про волшебные школы. Вот только новый список призван объяснить, что письмо с приглашением действительно лучше сжечь, потому что обучение магии может оказаться смертельно опасным.
    2. Если вы ищете повод для бурного спора в комментариях, обязательно прочитайте материал от Алексея Ионова и Александра Стрепетилова: наши авторы составили топ фильмов по вселенной Гарри Поттера от худшего к лучшему. Да, «Узник Азкабана» на первом месте!
    3. Евгений Пекло поделился впечатлениями от первого сезона The Last of Us. Безусловно лучшая экранизация видеоигр — но хороший ли сериал? Читайте и обсуждайте!
    4. Ирина Нечаева написала рецензию на сборник Сэмуэла Дилэни «Повести Невериона». С одной стороны, это классической фэнтези в жанре «меча и магии», с другой здесь всё далеко не так просто! Обязательно прочитайте и книгу, и рецензию!
    5. Неделя оказалась богатой на материалы с высоким потенциалом для дискуссии, если не сказать — срачей. Даниил Кортез, Евгений Пекло и микроблогер Лоскорон почти два часа выясняли, какая часть «Героев Меча и Магии» лучшая. Не забудьте послушать и оставить своё мнение в комментариях!
    6. Обязательно прочитайте обстоятельный рассказ Василия Владимирского о дилогии Сунанда Джоши «Я — Провиденс», посвященной жизни и творчеству Говарда Лавкрафта. Книга прекрасно развеивает многочисленные мифы и стереотипы о писателе. Вы вот знали, что Лавкрафт был тем ещё бонвиваном?
    7. А ещё наконец-то вышел мартовский номер «Мира фантастики». Внутри — много ретро: от истории создания фильма «Чёрный город» до большого материала к 75-летию одного из корифеев киберпанка Уильяма Гибсона. И посвящение художнику Александру Ремизову.
    Фантастический подкаст

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    Новостной спецвыпуск от 13 марта в Фантастическом подкасте

     Кот-император |  13.03.2023

    Сегодня вы узнаете взорвутся ли ваши ПК от предстоящей The Last of Us, как обстоят дела с самыми популярными франшизами Disney, что нового почитать на этой недели. А также услышите новую книжную рекомендацию и голос нашего монтажёра Андрея Быкова!

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