Новый Бэтмен, перезапуск «Чудо-женщины» и проект по «Игре престолов» — детали будущих игр Warner Bros. Games

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер выпустил большой материал о ситуации внутри игрового подразделения Warner Bros.
Игра про Чудо-Женщину:
Разработка была перезапущена в начале 2024-го из-за смены руководства в Monolith и технических проблем;
Систему Nemesis из дилогии Middle-earth так и не удалось удачно интегрировать в игре, сфокусировавшись на формуле классического экшена;
Бюджет проекта уже превысил 100 млн долларов, а релиз стоит ожидать в лучшем случае через несколько лет;
Шрайер отметил, что сохраняется риск полной отмены проекта.
Проекты WB Games Montreal:
В студии питчили идею игры про Джона Константина, которая пришлась по душе боссам, но в итоге дальше разговоров дело не ушло;
У разработчиков были планы сделать проект про более известного персонажа комиксов и выбор пал на Флэша. Однако после провала фильма на игре поставили крест;
После релиза Gotham Knights были планы выпускать улучшенную версию, но в итоге команду перенаправили на помощь другим отделам;
Сейчас в WB Games Montreal также питчат тайтл по мотивам «Игры престолов»;
Avalanche Software занята сиквелом Hogwarts Legacy;
Rocksteady пытается взяться за новую игру про Бэтмена, но этот процесс, скорее всего, на самой начальной стадии.
В целом руководство Warner Bros. остаются недовольны результатами игрового отдела, а текущий глава WB Games Дэвид Хаддад, как пишет Шрайер, не смог сформировать четкую стратегию с оперативными решениями.
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