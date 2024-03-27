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Новый сериал о Гарри Поттере стал причиной судебного иска в адрес Warner Bros.
Андрей Квасков
30 сентября 14:27
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1 минута на чтение
Компания Sky Group подала в суд на Warner Bros., обвинив студию в нарушении соглашения из-за отказа в партнерстве по новому сериалу о Гарри Поттере.

Sky уже давно распространяет контент Warner Bros. в Великобритании, но в последнее время отношения ухудшились, поскольку Warner готовится запустить в Европе свой стриминговый сервис Max.

Иск, поданный в федеральный суд Нью-Йорка, знаменует собой полный разрыв партнерства. Согласно ему, WB обязана предлагать Sky четыре сериала в год, которые вторая сможет эксклюзивно транслировать среди британских и европейских зрителей.

Однако Warner Bros. оставила сериал о Гарри Поттере себе в качестве Max-эксклюзива. В Sky утверждают, что из-за нарушения соглашения со стороны Warner Bros. она потеряет сотни миллионов долларов.

Представители WB назвали иск необоснованным и намерены отстаивать свои интересы.

Премьера первого сезона нового «Гарри Поттера» ожидается в 2026 году.

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Андрей Квасков
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