Новый сериал о Гарри Поттере стал причиной судебного иска в адрес Warner Bros.

омпания Sky Group подала в суд на Warner Bros., обвинив студию в нарушении соглашения из-за отказа в партнерстве по новому сериалу о Гарри Поттере.





Sky уже давно распространяет контент Warner Bros. в Великобритании, но в последнее время отношения ухудшились, поскольку Warner готовится запустить в Европе свой стриминговый сервис Max.







Иск, поданный в федеральный суд Нью-Йорка, знаменует собой полный разрыв партнерства. Согласно ему, WB обязана предлагать Sky четыре сериала в год, которые вторая сможет эксклюзивно транслировать среди британских и европейских зрителей.





Однако Warner Bros. оставила сериал о Гарри Поттере себе в качестве Max-эксклюзива. В Sky утверждают, что из-за нарушения соглашения со стороны Warner Bros. она потеряет сотни миллионов долларов.







Представители WB назвали иск необоснованным и намерены отстаивать свои интересы.



