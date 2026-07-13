«Обсессия» вошла в топ-10 самых кассовых хорроров в истории





Сейчас фильм заработал $253,3 млн в США и еще $173,4 млн на международных рынках. Общая касса достигла $426,7 млн. Вероятно, картина еще может подняться выше.





В ScreenRant назвали «Обсессию» самым успешным оригинальным хоррором XXI века — то есть фильмом, который не является частью уже существующей франшизы.



Хоррор «Обсессия» продолжает удивлять в прокате. Спустя девять недель после старта мирового релиза фильм занял десятое место в списке самых кассовых фильмов ужасов за всю историю, обойдя «Знаки» М. Найта Шьямалана.