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«Обсессия» вошла в топ-10 самых кассовых хорроров в истории

Андрей Квасков
13 июля 12:24
897
1 минута на чтение
Хоррор «Обсессия» продолжает удивлять в прокате. Спустя девять недель после старта мирового релиза фильм занял десятое место в списке самых кассовых фильмов ужасов за всю историю, обойдя «Знаки» М. Найта Шьямалана.

Сейчас фильм заработал $253,3 млн в США и еще $173,4 млн на международных рынках. Общая касса достигла $426,7 млн. Вероятно, картина еще может подняться выше.

В ScreenRant назвали «Обсессию» самым успешным оригинальным хоррором XXI века — то есть фильмом, который не является частью уже существующей франшизы.

Топ-10 кассовых хорроров в истории:

  1. «Оно» (2017) — 719,7 миллионов долларов
  2. «Шестое чувство» — 672,8 млн
  3. «Я — Легенда» — 585,5 млн
  4. «Война миров Z» — 540 млн
  5. «Заклятие 4: Последний обряд» — 499,1 млн
  6. «Челюсти» — 495,2 млн
  7. «Оно 2» — 473,1 млн
  8. «Битлджус Битлджус» — 452 млн
  9. «Изгоняющий дьявола» — 430,8 млн
  10. «Обсессия» — 426,7 млн.

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Андрей Квасков
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