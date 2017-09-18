Объявлены победители главной сериальной премии «Эмми 2017»

17 сентября в Театре «Майкрософт», Лос-Анджелес, подвели итоги главной сериальной премии «Эмми» за 2017 год. Эта церемония стала уже 69-ой по счёту. В кандидаты мог попасть любой сериал или передача, которые выходили с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017. Шортлист с номинантами объявили ещё 13 июля. Больше всего номинаций было у «Мира Дикого Запада», «Карточного домика», «Вражды» и «Однажды ночью».
И вот кто в итоге победил:
Комедия
- Лучший сериал — «Вице-президент» (Veep).
- Лучшая режиссерская работа — Дональд Гловер («Атланта» / Atlanta).
- Лучший сценарий — Азиз Ансари и Лина Уэйт («Мастер не на все руки» / Master of None).
- Лучшее телевизионное скетч-шоу — Saturday Night Live.
- Лучшая актриса — Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент» / Veep).
- Лучшая актриса второго плана — Кейт МакКиннон (шоу Saturday Night Live).
- Лучший актёр — Дональд Гловер («Атланта» / Atlanta).
- Лучший актёр второго плана — Алек Болдуин (шоу Saturday Night Live).
Драма
- Лучшая драма — «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale).
- Лучшая режиссерская работа — Рид Морано («Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale).
- Лучший сценарий — Брюс Миллер («Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale).
- Лучшее «разговорное» шоу — «На прошлой неделе с Джоном Оливером»
- Лучшая актриса — Элизабет Мосс («Рассказ служанки»/ The Handmaid’s Tale).
- Лучшая актриса второго плана — Энн Дауд («Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale).
- Лучший актёр — Стерлинг Браун («Это мы» / This Is Us).
- Лучший актёр второго плана — Джон Литгоу («Корона» / Crown).
Телефильм/мини-сериал
- Лучший телефильм — «Чёрное зеркало» («Сан Джуниперо» / Black Mirror).
- Лучший мини-сериал — «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies).
- Лучшая режиссура — Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь» / Big Little Lies).
- Лучший сценарий — Чарли Брукер («Черное зеркало» — «Сан Джуниперо» / Black Mirror).
- Лучший актёр — Риз Ахмед («Однажды ночью» / Night of…).
- Лучший актёр второго плана — Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь» / Big Little Lies).
- Лучшая актриса — Николь Кидман («Большая маленькая ложь» / Big Little Lies).
- Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Большая маленькая ложь»).