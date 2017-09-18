17 сентября в Театре «Майкрософт», Лос-Анджелес, подвели итоги главной сериальной премии «Эмми» за 2017 год. Эта церемония стала уже 69-ой по счёту. В кандидаты мог попасть любой сериал или передача, которые выходили с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017. Шортлист с номинантами объявили ещё 13 июля. Больше всего номинаций было у «Мира Дикого Запада», «Карточного домика», «Вражды» и «Однажды ночью».

И вот кто в итоге победил:

Комедия

  • Лучший сериал — «Вице-президент» (Veep).
  • Лучшая режиссерская работа — Дональд Гловер («Атланта» / Atlanta).
  • Лучший сценарий — Азиз Ансари и Лина Уэйт («Мастер не на все руки» / Master of None).
  • Лучшее телевизионное скетч-шоу — Saturday Night Live.
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 6

Дональд Гловер в сериале «Атланта»

  • Лучшая актриса — Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент» / Veep).
  • Лучшая актриса второго плана — Кейт МакКиннон (шоу Saturday Night Live).
  • Лучший актёр — Дональд Гловер («Атланта» / Atlanta).
  • Лучший актёр второго плана — Алек Болдуин (шоу Saturday Night Live).
Объявлены победители главной сериальной премии «Эмми 2017»

Джулия Луис-Дрейфус в сериале «Вице-президент»

Драма

  • Лучшая драма«Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale).
  • Лучшая режиссерская работа — Рид Морано («Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale).
  • Лучший сценарий — Брюс Миллер («Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale).
  • Лучшее «разговорное» шоу — «На прошлой неделе с Джоном Оливером»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 3

Элизабет Мосс в сериале «Рассказ служанки»

  • Лучшая актриса — Элизабет Мосс («Рассказ служанки»/ The Handmaid’s Tale).
  • Лучшая актриса второго плана — Энн Дауд («Рассказ служанки» / The Handmaid’s Tale).
  • Лучший актёр — Стерлинг Браун («Это мы» / This Is Us).
  • Лучший актёр второго плана — Джон Литгоу («Корона» / Crown).
Объявлены победители главной сериальной премии «Эмми 2017» 1

Джон Литгоу в сериале «Корона»

Телефильм/мини-сериал

  • Лучший телефильм«Чёрное зеркало» («Сан Джуниперо» / Black Mirror).
  • Лучший мини-сериал — «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies).
  • Лучшая режиссура — Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь» / Big Little Lies).
  • Лучший сценарий — Чарли Брукер («Черное зеркало» — «Сан Джуниперо» / Black Mirror).
«Чёрное зеркало» станет книжной серией

Сериал «Чёрное зеркало», эпизод «Сан-Джуниперо»

  • Лучший актёр — Риз Ахмед («Однажды ночью» / Night of…).
  • Лучший актёр второго плана — Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь» / Big Little Lies).
  • Лучшая актриса —  Николь Кидман («Большая маленькая ложь» / Big Little Lies).
  • Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Большая маленькая ложь»).

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.