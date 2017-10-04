До премьеры нового сезона «Очень странных дел» ещё три недели, но уже сейчас вы можете поиграть в новую игру по сериалу и обследовать все окрестности городка Хоукинс. Игра доступна в App Store и Google Play, и она совершенно бесплатная, никаких микротранзакций.

Синопсис игры гласит:

Соберите всех гномов и все вафли Eggo. Заполните полную библиотеку VHS. Отметьте все достижения. Кто знает, каких секретных персонажей или эксклюзивные кадры из второго сезона они могут разблокировать?

В игре доступно 7 персонажей, 6 подземелий для изучения и более 30 квестов. Среди игровых локаций — лес Мирквуд, лаборатория и дом Джима Хоппера. Но и это ещё не всё! В игре будет два игровых режима и немного любимых вафель Одиннадцатой, которые предстоит разыскивать. Кроме того, ожидается, что с выходом второго сезона 27 октября игроков ждёт обновление.