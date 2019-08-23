Официально: «Джокер» Тодда Филлипса получил рейтинг «R»

Американская ассоциация кинокомпаний выдала «Джокеру» с Хоакином Фениксом «взрослый» рейтинг «R» — в фильме присутствуют кровь, насилие, мат и изображения сексуального характера. Эта маркировка уже появилась на сайте картины.
Ранее постановщик отмечал, что сценарий фильма не основан на каком-либо сюжете из комиксов. Нам покажут, как давление общества и сумасшествие приведёт персонажа к тому, чтобы стать Джокером. Помимо Феникса в фильме снялись Роберт Де Ниро, Марк Мэрон, Зази Битц и Бретт Каллен.
Ранее постановщик заявил, что был бы не против снять сиквел «Джокера» — но только если согласится Хоакин Феникс.
В российском прокате «Джокер» стартует 3 октября.
Читайте также
Сюжет фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом
Нас ждёт драма об унижениях и безумии в духе «Таксиста» Скорсезе. Не ждите супергеройского боевика!
Комментарии (Правила дискуссии)