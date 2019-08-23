Американская ассоциация кинокомпаний выдала «Джокеру» с Хоакином Фениксом «взрослый» рейтинг «R» — в фильме присутствуют кровь, насилие, мат и изображения сексуального характера. Эта маркировка уже появилась на сайте картины.

Официально: «Джокер» Тодда Филлипса получил рейтинг «R»

Ранее постановщик отмечал, что сценарий фильма не основан на каком-либо сюжете из комиксов. Нам покажут, как давление общества и сумасшествие приведёт персонажа к тому, чтобы стать Джокером. Помимо Феникса в фильме снялись Роберт Де Ниро, Марк Мэрон, Зази Битц и Бретт Каллен.

Ранее постановщик заявил, что был бы не против снять сиквел «Джокера» — но только если согласится Хоакин Феникс.

В российском прокате «Джокер» стартует 3 октября.

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