Грядущая «Война бесконечности» обещает стать самым масштабным и грандиозным комикс-блокбастером в Киновселенной Marvel. Многие поклонники переживают, что студия вновь наступит на свои привычные грабли — и главный злодей, который должен внушать ужас всей галактике, окажется лишь очередным невзрачным болванчиком без мотивации. В «Войне бесконечности» зрители увидят сразу множество героев, но удастся ли Marvel Studios выкроить время на Таноса?

Возможно, что нет, поскольку осенью этого года на книжные прилавки поступит новый роман во вселенной Marvel, который называется Thanos — Titan Consumed. Именно в нём подробно раскроют предысторию космического титана, а также расскажут, почему он решил развязать войну против целой галактики. Автором книги выступает Барри Лига, автор подростковых фантастических романов.

Вот как звучит официальный синопсис:

Пространство. Реальность. Разум. Сила. Время. Душа. Перед тем, как они были созданы, существовало шесть сингулярностей. Позже вселенная взорвалась, дав начало всему сущему. Остатки сингулярностей были спрессованы в концентрированные слитки… Камни Бесконечности. Только создания невероятной силы способы обладать этими камнями, но те, кто их носит, получают поистине божественную силу. Танос был одним из них. Но не всегда. Он был рождён на обречённой планете, где его изгнал собственный народ за необыкновенную силу и интеллект, а также за прагматичные, но чудовищные идеи. Танос намерен спасти галактику от той же участи, что постигла его родной мир… и не важно, сколько миллиардов при этом погибнет. Узнайте больше о прошлом самого грозного врага Мстителей, Стражей галактики, Доктора Стрэнджа и Чёрной пантеры, — врага, которого не может остановить даже группа выдающихся людей, сражающихся там, где бессильны другие. Бойся её. Беги от неё. Судьба тебя всё равно настигнет. Танос уже здесь.

Если вы преданный поклонник Кинематографической вселенной Marvel и планируете приобрести роман о прошлом Таноса, то обратите внимание на важный изъян. Как уточнило издание Gizmodo, книга не входит в официальный канон MCU — а значит, события, в ней описанные, могут быть проигнорированы дальнейшими фильмами.

Впрочем, как будто «каноничность» когда-то останавливала любителей сериалов Marvel/Netflix или «Агенты Щ.И.Т.»!