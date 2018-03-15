На днях на анонимном форуме-имиджборде 4chan некий пользователь опубликовал якобы пересказ всего сюжета фильма «Мстители: Война бесконечности». Грядущий супергеройский блокбастер, по его словам, получится очень насыщенным и преподнесёт несколько сюрпризов. В их числе — действительно неожиданные смерти и местонахождение Камня Души.

Разумеется, последнее дело верить подобным источникам. Почти всё написанное — это своеобразный пересказ трейлеров и официальных подробностей. С другой стороны, утечка сюжета «Лиги Справедливости» была примерно в том же духе — и она оказалась правдивой.

Осторожно, спойлеры! Внимание, огромные спойлеры к «Войне бесконечности». Или нет. Мы не знаем. Если не хотите с ними ознакомиться, то лучше почитайте нашу рецензию на изумительный кукольный мультфильм «Гофманиада»

Фильм начинается с флэшбека. Нам показывают родной мир Таноса — планету Титан. Она погибает после столкновения с Целестиалом (к этой расе принадлежал Эго из «Стражей Галактики 2»), который нёс в себе Камень Силы.

Настоящее. Танос уничтожает планету Ксандар и забирает Камень Силы.

Танос нападает на корабль Тора и убивает почти всех асгардцев, включая Локи. Он забирает Камень Космоса, а затем расшвыривает Халка и Тора. Зелёный гигант улетает в какой-то портал, а Тор дрейфует в космосе.

Халк падает в Санктум Доктора Стрэнджа.

В космосе Тора вылавливают Стражи Галактики. Они решают разделиться: Звёздный Лорд, Гаморра, Дракс и Мантис отправляются в логово Коллекционера, чтобы отыскать Камень Реальности. А Тор, Ракета и Грут летят в космическую кузницу к гномам, чтобы выковать сыну Одина новое оружие.

Тони Старк отправляется в Нью Йорк, чтобы встретиться с Брюсом Беннером, Стрэнджем и Вонгом. Вскоре после встречи герои видят космический корабль над городом — пришельцы атакуют Землю в поисках Камня Времени (Око Агамотто у Стрэнджа). Баннер не может превратиться в Халка, но остальные вступают в бой. Им помогает Человек-паук. Отряд Таноса отступает. Вонг остаётся в городе охранять Санктум.

Тем временем, Танос атакует убежище Коллекционера, чтобы отыскать Камень Реальности. Он убивает героя Дель Торо и вступает в схватку со Стражам Галактики. На их стороне снова выступает Небьюла. Команде удаётся похитить Камень Реальности.

Тор, Ракета и Грут прибывают к космической кузнице. Бог грома выковывает новое оружие — топор Громобой. Тору удаётся убедить гномов выступить на стороне героев в битве против Таноса. В ходе переговоров персонажи узнают, что это гномы выковали Перчатку бесконечности. Они создали её, чтобы защищать всех разумных обитателей Вселенной, а Танос использует её во зло. Вскоре армия Таноса нападает на кузницу, герои успевают вовремя её покинуть.

Тони снова созывает отряд «Мстителей», включая Соколиного глаза и Воителя. Старк также обращается к Стиву Роджерсу. Капитан Америка, Чёрная вдова и Сокол соглашаются встретиться с Тони в Ваканде.

На Вижена и Ванду в Европе нападает Чёрный Орден. Пару спасают Капитан Америка, Чёрная вдова и Сокол, однако Вижен оказывается сильно ранен, и герои решают отвезти его в Ваканду, чтобы там его починили.

Тор и Стражи прилетают на Землю. Они знакомятся с Мстителями, все проходят на борт хеликэрриера, где героев встречают Ник Фьюри и Мария Хилл. Судно отправляется в Ваканду.

Там Стив Роджерс и Тони Старк соглашаются на перемирие. Герои обсуждают Камни бесконечности, и к ним присоединяется Чёрная пантера.

Танос находит Ваканду и вновь нападает. Мстители, Стражи и армия Ваканды дают отпор вражеским солдатам. Наконец-то Беннер вновь обращается в Халка, и герои совместными усилиями убивают нескольких членов Чёрного Ордена. Вижен гибнет в бою.

У героев — Камень Времени, Камень Реальности и Камень Разума. У Таноса — Камень Силы и Камень Пространства. Гаморе приходит в голову, что Камень Души на самом деле хранится на Титане, поскольку Танос рассказывал ей в прошлом, что жители его родной планеты всегда были связаны духовной силой. Все супергерои садятся на корабль Стражей и отправляются на Титан.

Они прибывают на планету и пытаются отыскать Камень Души. Внезапно сюда телепортируется Танос и говорит, что Камень Души всегда был на Титане. Просто он хотел заманить героев в ловушку. Танос жестоко избивает персонажей и убивает свою дочь Небьюлу. Он забирает все Камни и сообщает, что Камень Души не на Титане. Титан и есть Камень Души. Танос вырывает Камень Души, смеётся над героями и щёлкает пальцами.

Занавес.

Вот звучат якобы спойлеры к «Войне бесконечности». Согласитесь, это не похоже на тот сюжет, который тщательно оберегают Marvel Studios. Тем более, в этих спойлерах нет ни слова про Баки или про Пеппер, которые должны появиться в картине.

Впрочем, эти фанатские догадки можно изучить под другим углом. Например, прикинуть, что из этого точно окажется правдой, а что — глупой выдумкой.

А поможет в этом новый трейлер, который Marvel Studios обещает показать уже 16 марта!