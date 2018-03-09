Недавно издание ScreenRant опубликовало новые подробности сюжета и пачку кадров из грядущего блокбастера «Мстители: Война бесконечности». Всех деталей, разумеется, журналисты не раскрывают, но теперь мы знаем о картине чуточку больше.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, минимальные спойлеры к «Войне бесконечности». Если вы вообще не хотите знать никаких деталей, то лучше почитайте наш обзор мультфильма «Мэри и ведьмин цветок»

Официально: «Война бесконечности» будет идти 2 часа 36 минут.

Создатели фильма насмотрелись фанатских картинок в интернете и решили обыграть некоторые из них. Например, Ракета, любящий всякие технические примочки, захочет получить руку Баки Барнса.

Стражи Галактики тоже отправятся защищать Ваканду. У Ракеты будет отдельная сцена боя с Аутрайдером.

Тор получит новое оружие — легендарный топор Громобой, который будет создан из обломков Мьёльнира. По всей видимости, Тор сам выкует новое оружие в космической кузне, а отправится он туда вместе с Ракетой и Грутом.

На родной планете Таноса — Титане — уже давно никто не обитает, поскольку в прошлом там произошла некая катастрофа, которую Танос пытался предотвратить, но ему не позволили. Теперь тиран желает, чтобы подобного больше никогда не произошло. И для этого он собирает Камни бесконечности, не обращая внимания на жертвы. Так он собирается контролировать порядок во Вселенной.

Одно из сражений в фильме развернётся на Титане. Осколки спутника, которые Танос обрушит на Землю — это не наша Луна, а спутник Титана. Оранжевая планета на снимке — это как раз Титан. В бою мы увидим, какой силой обладают Камень Силы и Камень Космоса вместе.

Вижен — это такой живой макгаффин . Его жизнь под угрозой, поскольку он хранит в себе Камень Разума. Поэтому Капитан Америка решает отправить Вижена в Ваканду, чтобы там он дал бой армии Таноса.

Чёрный Орден — помощники Таноса, которые будут сражаться на его стороне в фильме. В их число входит и воительница Проксима Полуночная, в трейлере она кидала копьё в Капитана Америку. ScreenRant предполагает, что раз Гаморра и Небьюла смогли противиться воле Таносе, то и Проксима может переметнуться на сторону «хороших парней».

У Тони Старка будет новая броня из комиксов, которая называется Bleding Edge. В первоисточнике она появлялась буквально из реактора вокруг груди при помощи нанотехнологий — видимо, в фильме достичь подобного эффекта Старку поможет Шури из «Чёрной пантеры».

В фильме не будет места для раскрытия персонажей и сцен знакомства. Продюсеры выстраивают его для тех зрителей, которые уже в курсе сложившихся событий. Картина почти сразу же начнётся с катастрофы и нападения, история будет сфокусирована на нескольких сюжетных линиях и основных командах.

Пеппер в «Войне бесконечности» сыграет важную роль в сюжетной линии Тони Старка. ScreenRant предполагают, что девушка может даже получить какие-либо суперспособности. И хотя фильм и так будет под завязку набит персонажами, для Пеппер в нём обязательно найдётся место. Хотя бы потому, что Старк появился в самом начале Киновселенной Marvel, и Пеппер, как выражается Роберт Дауни-мл., станет «сердцем истории Железного человека».

На следующем кадре мы видим, что Воитель (Роуди) обзаведётся какими-то новыми имплантами и гаджетами. Ещё в трейлере нам показали, что он примкнёт к супергероям в борьбе с Таносом. Он присоединится к Капитану Америке, Чёрной вдове и Баки в Ваканде. ScreenRant надеются, что Роуди не забудет последствия «Противостояния» и Заковийского договора.

В сцене после титров в «Чёрной пантере» нам показали, как Баки восстанавливает рассудок после контроля Гидры. Кроме того, он получит новый технологический протез от Шури. Баки захочет избавиться от своего прошлого, поэтому с прозвищем Зимний солдат будет покончено — он станет Белым волком. Это имя в комиксах носил сводный брат Т’Чаллы.

В битве за Ваканду Капитан Америка и Тор вновь будут сражаться плечом к плечу с полчищами врагов.

Т’Чалла даст Капитану Америке новый щит из вибраниума. Это оружие выглядит совсем иначе, чем его первый щит. По словам Чедвика Боузмана (Чёрная пантера), этот подарок подчеркнёт, что теперь герои могут друг другу доверять, а также укрепит дружбу между Вакандой и Мстителями.

По словам сценариста, в «Войне бесконечности» 100% кто-то безвозвратно погибнет.

Напомним, в российская премьера картины намечена на 3 мая. А пока можете посмотреть на ещё несколько новых фотографий.