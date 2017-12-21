Если вы смотрели «Последних джедаев» (или хотя бы видели трейлер), то совершенно точно обратили внимание на крикливых птичек под названием порги. Ещё в октябре мы рассказывали, что эти милые создания — морские птицы с планеты Эч-То, куда Люк Скайуокер отправился в добровольное изгнание.

Многие поклонники «Звёздных войн» посчитали поргов очередной попыткой продать побольше мягких игрушек. Может быть, так оно и случится, но на самом деле эти существа появились совсем по другой причине. Об этом рассказал дизайнер Джейк Лунт Дэвис.

Откуда в «Последних джедаях» взялись птицы порги? 1

Съёмки Эч-То проходили на ирландском острове Скеллиг-Майкл. В кадр постоянно попадали представители местной фауны — птички из рода тупиков. Лунт Дэвис вместе с Райаном Джонсоном искали способ как-то убрать их из кадра: разогнать или потом «зарисовать» при помощи компьютерной графики.

Но это требовало неоправданно много усилий, поэтому создатели картины решили заменить всех тупиков на вымышленных созданий. Дизайнер подготовил около полусотни скетчей, из которых потом выбрали десять самых главных. В итоге он остановился на единственном варианте — его мы и увидели в фильме.

Откуда в «Последних джедаях» взялись птицы порги? 2

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Кот-редактор
Кот-редактор

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