Порги: кто эти сгустки милоты из Star Wars

Вселенная «Звёздных войн» богата на самых разных инопланетян. Одни из них, как Чубакка или Йода, играют важную роль в сюжете, другие же в первую очередь становятся фан-элементами. В старой трилогии были эвоки, в новой — гунганы, а теперь пришло время для поргов, маленьких симпатичных птичек с большими глазами.

Кто они такие?

Порги — это морские птицы, населяющие планету Эч-То. Именно там долгие годы скрывался Люк, пока его не нашла Рей. Эти зверьки умеют строить гнёзда и летать, а их детёныши зовутся порглятами. По всей видимости, Рей возьмёт одного порга с острова Эч-То на борт «Тысячелетнего сокола».

Этих милых созданий придумали специально для «Последних джедаев» на основе реальных птичек — тупиков. Поргов показали ещё в июле на мероприятии D23 Expo, в ролике, который рассказывал о съёмочном процессе. Для их создания использовалась как компьютерная графика, так и аниматроника.

Порги появится не только в восьмом эпизоде, но и в иллюстрированной книжке для юных читателей «Чуи и порги» (Chewie and the Porgs). Она войдёт в новый канон и расскажет милую историю о Чубакке и надоедливых поргах с планеты Эч-То. Сюжет книги придумал писатель Кевин Шиник, лауреат премии «Эмми», а иллюстрации нарисовала художница Фиона Шейн.

Они настолько милые?

Порги так понравились поклонникам «Звёздных войн», что забавные картинки с этими птичками наводнили интернет сразу же после ролика. Новый трейлер, в котором появляется порг, подогрел интерес к этим созданиям.

When you realize #TheLastJedi is really just about Porgs. pic.twitter.com/P61tXvTixO — Bad Father Han Solo (@BadFatherHan) October 10, 2017

Когда понимаешь, что «Последние джедаи» на самом деле про поргов.

#WithEnoughCoffeeICan fly like a Porg ….. wait do they fly? pic.twitter.com/yjnsu21iYB — Luke Skywalker (@JediLuke_Skywkr) September 29, 2017

#КогдаУМеняДостаточноКофе, я могу летать как порг… Погодите, а они летают?

Компания Funko POP!, специализирующаяся на игрушках, запустила производство поргов в виде своих традиционных фигурок.

Гифка на все случаи жизни:

И другие эмоции:

Пришло время поргов.

Личность порга подтверждена!

We are the Porg. Resistance is futile. pic.twitter.com/ZXU3pkqg5m — Team Ahsoka (@TeamAhsoka) August 10, 2017

Мы — Порг. Сопротивление бесполезно (отсылка к кибернетической расе киборгов Борг из сериала «Звёздный путь». — Прим. МирФ)

Кто-то вспомнил про классическую оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» и переиначил классику:

Другие обыграли постер фильмов «Челюсти» (Jaws):

And what about this? pic.twitter.com/UyVav8e3u3 — The Force News (@SWForceNews) July 22, 2017

И постеры самих «Звёздных войн»:

Santa fofura hahaha #StarWars #TheLastJedi #OsÚltimosJedi #Porgs #Porg #Cinemaniac A post shared by Cinemaniac (@cinnemaniac) on Jul 22, 2017 at 12:18pm PDT

И даже саму идею «Последнего джедая»:

Porg-Ren ohhh . #starwars #porg #porgs #rey #kyloren #daisyridley #adamdriver A post shared by My name's Lotta (@star.wars.spam) on Jul 24, 2017 at 1:20am PDT

Несколько забавных иллюстраций:

Обнимашки

И даже так: