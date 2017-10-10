Порги: кто эти сгустки милоты из Star Wars

Вселенная «Звёздных войн» богата на самых разных инопланетян. Одни из них, как Чубакка или Йода, играют важную роль в сюжете, другие же в первую очередь становятся фан-элементами. В старой трилогии были эвоки, в новой — гунганы, а теперь пришло время для поргов, маленьких симпатичных птичек с большими глазами.
Кто они такие?
Порги — это морские птицы, населяющие планету Эч-То. Именно там долгие годы скрывался Люк, пока его не нашла Рей. Эти зверьки умеют строить гнёзда и летать, а их детёныши зовутся порглятами. По всей видимости, Рей возьмёт одного порга с острова Эч-То на борт «Тысячелетнего сокола».
Этих милых созданий придумали специально для «Последних джедаев» на основе реальных птичек — тупиков. Поргов показали ещё в июле на мероприятии D23 Expo, в ролике, который рассказывал о съёмочном процессе. Для их создания использовалась как компьютерная графика, так и аниматроника.
Порги появится не только в восьмом эпизоде, но и в иллюстрированной книжке для юных читателей «Чуи и порги» (Chewie and the Porgs). Она войдёт в новый канон и расскажет милую историю о Чубакке и надоедливых поргах с планеты Эч-То. Сюжет книги придумал писатель Кевин Шиник, лауреат премии «Эмми», а иллюстрации нарисовала художница Фиона Шейн.
Они настолько милые?
Порги так понравились поклонникам «Звёздных войн», что забавные картинки с этими птичками наводнили интернет сразу же после ролика. Новый трейлер, в котором появляется порг, подогрел интерес к этим созданиям.
When you realize #TheLastJedi is really just about Porgs. pic.twitter.com/P61tXvTixO
— Bad Father Han Solo (@BadFatherHan) October 10, 2017
Когда понимаешь, что «Последние джедаи» на самом деле про поргов.
#WithEnoughCoffeeICan fly like a Porg ….. wait do they fly? pic.twitter.com/yjnsu21iYB
— Luke Skywalker (@JediLuke_Skywkr) September 29, 2017
#КогдаУМеняДостаточноКофе, я могу летать как порг… Погодите, а они летают?
Компания Funko POP!, специализирующаяся на игрушках, запустила производство поргов в виде своих традиционных фигурок.
Гифка на все случаи жизни:
After watching #TheLastJedi trailer: 😱! pic.twitter.com/HJvTYw9J6c
— Disney (@Disney) October 10, 2017
И другие эмоции:
the porgs capture both my emotions #TheLastJedi pic.twitter.com/93xZhbJP7J
— G 🇵🇷 (@hughswolverine) October 10, 2017
It is Porg's time now. pic.twitter.com/4CN1Y50RNl
— caspersatz 👻 (@casersatz) August 9, 2017
Пришло время поргов.
Porg identity confirmed! #yourporgtheorysucks #starwars #grumpycat pic.twitter.com/KJ0cRp1aiy
— Vintage StarWars (@IGVinStarWars) August 10, 2017
Личность порга подтверждена!
We are the Porg. Resistance is futile. pic.twitter.com/ZXU3pkqg5m
— Team Ahsoka (@TeamAhsoka) August 10, 2017
Мы — Порг. Сопротивление бесполезно (отсылка к кибернетической расе киборгов Борг из сериала «Звёздный путь». — Прим. МирФ)
Кто-то вспомнил про классическую оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» и переиначил классику:
What about… pic.twitter.com/g0anqC8Jdc
— COLIN BISHOP (@storydroid) July 22, 2017
Другие обыграли постер фильмов «Челюсти» (Jaws):
And what about this? pic.twitter.com/UyVav8e3u3
— The Force News (@SWForceNews) July 22, 2017
И постеры самих «Звёздных войн»:
Boop pic.twitter.com/s5ULrtiGWZ
— Da7e Gonzales (@Da7e) July 16, 2017
И даже саму идею «Последнего джедая»:
Несколько забавных иллюстраций:
#porg cuddles ☺️ pic.twitter.com/VAqDBxIgmd
— bb-k8 👑 of 🤖 (@Kamiduu) September 29, 2017
Обнимашки
И даже так:
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