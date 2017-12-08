Прошлой ночью журналисты издания Deadline от своих источников узнали, что Квентин Тарантино вместе со студией Paramount обсуждает съёмки нового фильма во вселенной «Звёздный путь». Портал сообщил, что постановщик готов согласиться, но при условии, что фильм будет снят со «взрослым» рейтингом R. И если верить порталу, то студия и продюсер Джей Джей Абрамс приняли условия и нашли Квентину подходящих сценаристов.

С публикации этой новости прошло меньше суток, а журналисты уже завалили вопросами актёра Патрика Стюарта. Выяснилось, что Стюарт был бы рад вернуться к своему старому образу — капитану Жану-Люку Пикару из сериала «Звёздный путь: Следующее поколение».

Люди меня часто спрашивают, сыграю ли я снова Жана-Люка Пикара. Я не думаю, что это возможно, но наверняка существуют пути, благодаря которым это стало бы реально. Одна моя давняя мечта — поработать с Тарантино. Я восхищаюсь его творчеством, я был бы рад сыграть в его фильме. Если он соберётся снимать что-нибудь по вселенной «Звёздного пути» и ему вдруг для каких-то целей понадобится старина Жан-Люк, то я бы обнял его! Патрик Стюарт

Актёр не знает, каким будет грядущий фильм по «Звёздному пути» от Тарантино, но уверен в одном: картина точно будет захватывающей.

Есть одна вещь, которая точно описывает всего его фильмы. Они бросают тебе вызов кадр за кадром. Они каждый миг требуют внимания, требуют какой-то открытости и отдачи. Кроме того, мне нравится его чувство юмора как режиссёра. Так что, пожалуй, я бы присоединился к нему при первой возможности.

Недавно Патрик Стюарт показал отличную актёрскую игру в «Логане», сыграв пожилого и теряющего рассудок профессора Ксавье. При чём стоит заметить, что фильм тоже снят для «взрослого» рейтинга R. Просто умножьте весь опыт Стюарта в роли капитана Пикара на опыт в «Логане» — на выходе мы можем получить одну из самых выдающихся ролей актёра в фантастике!