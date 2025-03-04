«Перекресток воронов» Анджея Сапковского выйдет на русском языке

АСТ сдает в печать новый роман Анджея Сапковского «Перекресток воронов» — первую более чем за десять лет книгу о ведьмаке Геральте.
По хронологии это самый ранний роман саги: его действие разворачивается спустя несколько дней после того, как свежеиспеченный ведьмак Геральт, пока еще без приставки «из Ривии», впервые самостоятельно покинул стены Каэр-Морхена. И разумеется, уже через несколько лиг по уши вляпался в неприятности.
Издательская аннотация гласит:
Закончились годы учебы, и Геральт покидает надежные стены крепости Каэр Морхен. Здесь, в обычном человеческом мире экзамены ставит жизнь и пересдать их уже не получится. Малейший промах может обрушить карьеру юного ведьмака — страшные чудовища, таящиеся в сумраке лесных зарослей, кладбищ и пустырей, не так опасны, как люди, что улыбаются тебе в лицо, замышляя предательство.
Будущий Белый Волк еще очень молод, уверен в себе и полон надежд, но за каждым поворотом его караулит беда, окликая хриплым вороньим карканьем...
В Польше роман вышел в декабре прошлого года. На русском книга появится в переводе Вадима Кумока. Ранее он переводил с польского произведения Марцина А. Гузека, Аркадия Саульского и Лукаша Орбитовского.