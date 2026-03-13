Первое DLC для Borderlands 4 выйдет через пару недель. Посмотрите его трейлер!

Gearbox Software опубликовала трейлер дополнения Mad Ellie and the Vault of the Damned для Borderlands 4.
По сюжету Искатели должны будут отыскать дочь Мокси по имени Элли, которая пропала после событий третьей части.
В DLC добавят казино-бота C4SH в качестве игрового персонажа, его оружие — колода магических карт. Также игроков ждут новые локация The Whispering Glacie, 16 мини-боссов и 2 полноценных босса, оружие, снаряжение и не только.
Релиз состоится 26 марта.
