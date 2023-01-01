Первые кадры со съемок «Майора Грома: Игра»

«Плюс Студия» начала в Санкт-Петербурге съемки второй части «Майора Грома» с подзаголовком «Игра».
Первый съемочный день прошел в закрытом изоляторе, в котором, по сюжету, главному герою придется отбиваться от гигантской толпы заключенных.
Режиссером вновь выступает Олег Трофим, снявший оригинальный фильм и приквел «Трудное детство». А к главной роли вернулся Тихон Жизневский.
В производстве также участвует казахстанская студия «Кун-до», прежде работавшая над «Дневным дозором» и «Последним богатырем».
Съемки планируют закончить осенью 2023 года.
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