Первые кадры со съемок «Майора Грома: Игра»

«Плюс Студия» начала в Санкт-Петербурге съемки второй части «Майора Грома» с подзаголовком «Игра».

Первый съемочный день прошел в закрытом изоляторе, в котором, по сюжету, главному герою придется отбиваться от гигантской толпы заключенных.

Режиссером вновь выступает Олег Трофим, снявший оригинальный фильм и приквел «Трудное детство». А к главной роли вернулся Тихон Жизневский.

В производстве также участвует казахстанская студия «Кун-до», прежде работавшая над «Дневным дозором» и «Последним богатырем».

Съемки планируют закончить осенью 2023 года.