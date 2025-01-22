Первый взгляд на комикс Big Rig от Post Malone и Майкла Бэя





Это будет комикс, по духу напоминающий смесь «Безумного Макса: Дорога ярости» и «Зловещих мертвецов». Выпустит его издательство Vault Comics.







События развернутся в средневековой Европе, которую заполонили орды демонов. Единственное, что стоит у них на пути — загадочный бронированный 18-колесный автомобиль, как будто ниспосланный с небес.







Big Rig выпустят в конце 2025 года. Параллельно с этим продюсерская студия Platinum Dunes Бэя занимается разработкой полнометражной адаптации.

