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Первый взгляд на комикс Big Rig от Post Malone и Майкла Бэя

Андрей Квасков
22 января 18:16
112
1 минута на чтение
Издание THR поделилось первым взглядом на страницы из комикса Big Rig от музыканта Post Malone и режиссера Майкла Бэя.

Это будет комикс, по духу напоминающий смесь «Безумного Макса: Дорога ярости» и «Зловещих мертвецов». Выпустит его издательство Vault Comics.

События развернутся в средневековой Европе, которую заполонили орды демонов. Единственное, что стоит у них на пути — загадочный бронированный 18-колесный автомобиль, как будто ниспосланный с небес.

Big Rig выпустят в конце 2025 года. Параллельно с этим продюсерская студия Platinum Dunes Бэя занимается разработкой полнометражной адаптации.

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Андрей Квасков
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