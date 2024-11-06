Первый тизер фэнтези «Легенды наших предков» с Юрием Колокольниковым

Мы хотели рассказать именно о неизвестных сказаниях малых народов Урала, подсветить эти истории с новой стороны; при этом показать легенды и героев так, чтобы фильм понравился не только детям, но и взрослым. Уверены, многие истории зритель услышит впервые, и возможно, кто-то вдохновится на то, чтобы увидеть эти места, локации из фильма и познакомиться с этими народами лично