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Первый тизер фэнтези «Легенды наших предков» с Юрием Колокольниковым
Андрей Квасков
6 ноября 15:35
201
1 минута на чтение
Компания Red Pepper Film поделилась первым тизером фильма «Легенды наших предков» Ивана Соснина («Пришелец»).

Лента расскажет о репортере, который по заданию редакции оказался в затерянном в тайге селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий.

Главные роли в фильме сыграют Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников.
Иван Соснин, режиссер
Мы хотели рассказать именно о неизвестных сказаниях малых народов Урала, подсветить эти истории с новой стороны; при этом показать легенды и героев так, чтобы фильм понравился не только детям, но и взрослым. Уверены, многие истории зритель услышит впервые, и возможно, кто-то вдохновится на то, чтобы увидеть эти места, локации из фильма и познакомиться с  этими народами лично
Премьера ленты состоится весной 2025 года в кинотеатрах России.

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Андрей Квасков
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