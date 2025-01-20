Первый тизер российского фильма «Кракен» с Александром Петровым

«Централ Партнершип» и студия «ТРИТЭ» опубликовали тизер-трейлер приключенческо-фантастического фильма «Кракен».
История посвящена исчезновению российского подводного крейсера в Гренландском море. Экспедиция, отправленная на его поиски, превращается в битву с пробудившимся из глубин чудовищем.
Синопсис
Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр Воронин командует пропавшей субмариной.
Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.
В ролях сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов и другие.
Премьера «Кракена» ожидается 17 апреля 2025 года. Ленту сняли при поддержке Фонда кино.
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