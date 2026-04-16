Первый трейлер 3 сезона «Террора» со звездой «Легиона» в главной роли

AMC выпустил дебютный трейлер третьего сезона хоррора «Террор». В основу продолжения ляжет книга «Дьявол в серебре» Виктора Лаваля («Подменыш»), а главную роль сыграл Дэн Стивенс, знакомый по «Легиону», «Аббатству Даунтон» и фильму «Абигейль».
Сюжет расскажет о парне по имени Пеппер, который из-за стечения обстоятельств и вспыльчивого характера оказывается принудительно помещён в таинственную психиатрическую больницу.
«Террор» задумывался как антология, в которой первый сезон был основан на одноименном романе Дэна Симмонса, а второй — на сочетании реальных исторических событий и японского фольклора.
Продолжение «Террора» стартует 7 мая.