Первый кадр сериала вселенной Tales from the Loop от художника Саймона Столенхага

Художник и иллюстратор Саймон Столенхаг (Simon Stålenhag) опубликовал первый кадр сериала по мотивам своей вселенной и фантастического артбука Tales from the Loop.

Как гласит описание на странице релизов SXSW, новый сериал расскажет городе и людях, которые живут рядом с Витком — ускорителем частиц. Благодаря этому устройству, стало возможно то, что раньше считалось за гранью научной фантастики. Синопсис обещает фокус на человеческих эмоциях и переживаниях.

Как и прежде, заказчиком значится Amazon, в числе исполнительный продюсеров — сам Столенхаг и Мэтт Ривз («Война планеты обзьян», новый фильм про Бэтмена). Шоураннером числится Натаниэл Халперн («Убийство», «Воскрешение», «Манхэттен»), режиссёром — Марк Романек, а композитором — сам Филип Гласс!

Основные роли играют:

Ребекка Холл («Железный человек 3», «Вики Кристина Барселона»),

Пол Шнайдер («Нулевой канал», «Служба новостей», «Воды слонам!»),

Дункан Джойнер («Кемпинг», «Смертельное оружие»),

Эбби Райдер Фортсон («Человек-Муравей и Оса», «Проект Минди»),

Джонатан Прайс («Игра престолов», «Два папы»),

Дэниэл Золгадри («Первому игроку приготовиться», «451 градус по Фаренгейту»).

Tales from the Loop — мир Столенхога, который автор описывает как альтернативные 80-е. Человечество открыло необычный магнетринный эффект, благодаря которому стали возможны передовые разработки в области робототехники. Ну и иногда это ещё приводит к различным аномалиям для жителей городов возле ускорителей — такой город покажут в сериале. По вселенной выходил артбук Столенхога (издан на русском языке издательством «Эксмо» под названием «Байки из Петли») и настольная ролевая игра — её готовят к изданию под названием «Тайны Эхосферы»).