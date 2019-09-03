Первый сезон сериала «Хранители» от HBO получил дату премьеры — 20 октября 2019 года, сообщает The Wrap. В нём запланировано 10 эпизодов.

События шоу будут происходить после сюжета графического романа Алана Мура, а именно — в 2019 году, который совсем не похож на наше время. По словам шоураннера проекта Деймон Линделофф, «Хранители» не будут напоминать типичный супергеройский сериал, так как в них нет очевидных героев и злодеев.

Основными персонажами станут полицейские, а знакомых по комиксам героев мы практически не увидим.

Сценаристом «Хранителей» выступает Деймон Линделофф («Остаться в живых», «Оставленные»), а роли сыграли Джереми Айронс, Том Мисон, Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луи Госсет, Яхья Абдул-Матин и Сара Викерс.