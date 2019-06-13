Warner Bros. опубликовала первый тизер картины «Доктор Сон» с Юэном Макгрегором и Ребеккой Фергуссон в главных ролях. Это экранизация одноимённого романа Стивена Кинга, который продолжал сюжет его же «Сияния». Сам ролик при этом отсылает к экранизации Кубрика.

Оригинал

Дубляж

Сюжет первоисточника разворачивается вокруг Дэниела Торренса, сына свихнувшегося писателя Джека Торренса. Дэниел живёт в нью-йоркском пригороде и работает в местном хосписе. Он всё ещё страдает от психологической травмы из-за событий, которые произошли много десятилетий назад. При помощи своего дара Сияния он облегчает безнадёжно больным уход из жизни.

Режиссёром фильма выступил Майк Флэнеган. У него богатый и успешный опыт работы с хоррорами: он снимал, писал и монтировал картины «Окулус», «Уиджи. Проклятие доски Дьявола» и «Игра Джеральда» — это тоже экранизация Кинга. Кроме того, это он занимался сериалом «Призраки дома на холме» — одним из лучших в 2018 году.

Ранее в сети появился постер картины:

В российский прокат фильм выйдет 7 ноября.