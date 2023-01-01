Первый тизер научно-фантастического экшена MindsEye от бывшего главы Rockstar North

Build a Rocket Boy, которую основал бывший президент Rockstar North Лесли Бензис, представила первый тизер-трейлер научно-фантастического экшена MindsEye.

Похоже, одну из главных ролей в игре исполнил Алекс Эрнандес, наиболее известный по «Периферийным устройствам».

Сама игра будет доступна на творческой платформе EVERYWERE от той же студии, которая будет представлять из себя «Roblox для людей постарше».

У MindsEye пока нет даты релиза. Ее делают на движке Unreal Engine 5.