Первый тизер сериала о Жане-Люке Пикаре из «Звёздного пути» Кот-редактор 23.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение CBS выпустил короткий тизер грядущего сериала «Звёздный Путь: Пикар», в котором нам показывают мирную капитана на пенсии. На YouTube ролик больше недоступен, продублировали «ВКонтакте». Весь ролик демонстрирует плантацию, где, по всей видимости, и осел Жан-Люк Пикар. Но теперь, похоже, мирные деньки остались позади и вскоре капитану вновь придётся вступить на борт. Проектом занимается Алекс Курцман, запускавший Star Trel: Discovery. «Звёздный путь: Пикар» характеризуют не как перезапуск, а как «новую главу». Точной даты выхода сериала нет — однако полгода назад руководитель CBS утверждал, что шоу увидит свет до конца 2019-го. Ранее в сети появились логотип и кадр с главным героем: Читайте также «Звёздный путь: Дискавери», 2 сезон: даже Спок не спас сериал 29.04.2019 Надежда на то, что сезон исправит проблемы первого, не оправдалась. Впрочем, есть и несколько плюсов. «Орвилл», 2 сезон: как пародия превратилась в настоящий «Звёздный путь» 08.05.2019 В первом сезоне «Орвилл» просто пародировал «Звёздный путь». Во втором — вовсю пытается играть на его поле, показывая светлое будущее и поднимая серьёзные темы. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: