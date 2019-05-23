Первый тизер сериала о Жане-Люке Пикаре из «Звёздного пути»

CBS выпустил короткий тизер грядущего сериала «Звёздный Путь: Пикар», в котором нам показывают мирную капитана на пенсии.

На YouTube ролик больше недоступен, продублировали «ВКонтакте».

Весь ролик демонстрирует плантацию, где, по всей видимости, и осел Жан-Люк Пикар. Но теперь, похоже, мирные деньки остались позади и вскоре капитану вновь придётся вступить на борт.

Проектом занимается Алекс Курцман, запускавший Star Trel: Discovery. «Звёздный путь: Пикар» характеризуют не как перезапуск, а как «новую главу».

Точной даты выхода сериала нет — однако полгода назад руководитель CBS утверждал, что шоу увидит свет до конца 2019-го.

Ранее в сети появились логотип и кадр с главным героем: