Netflix представил первый трейлер Altered Carbon: Resleeved — полнометражного аниме-фильма в CG-стиле по вселенной «Видоизменённого углерода». В центре повествования снова окажется Такеси Ковач, герой книг Ричарда Моргана и сериала.
Сюжет выстроен вокруг девочки Холли, которая набивает необычные татуировки. Ковачу необходимо найти Холли и заодно разобраться с убийством криминального босса.
Сценарий картины написал Даи Сато («Призрак в доспехах: Синдром одиночки», «Ковбой Бибоп»).
Сервис также опубликовал постер и баннер:
Релиз состоится на Netflix 19 марта.
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