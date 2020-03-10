Первый трейлер Altered Carbon: Resleeved — аниме-фильма от Даи Сато

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Netflix представил первый трейлер Altered Carbon: Resleeved — полнометражного аниме-фильма в CG-стиле по вселенной «Видоизменённого углерода». В центре повествования снова окажется Такеси Ковач, герой книг Ричарда Моргана и сериала.

Сюжет выстроен вокруг девочки Холли, которая набивает необычные татуировки. Ковачу необходимо найти Холли и заодно разобраться с убийством криминального босса.

Сценарий картины написал Даи Сато («Призрак в доспехах: Синдром одиночки», «Ковбой Бибоп»).

Сервис также опубликовал постер и баннер:

Первый трейлер Altered Carbon: Resleeved — аниме-фильма от Даи Сато Первый трейлер Altered Carbon: Resleeved — аниме-фильма от Даи Сато 1

Релиз состоится на Netflix 19 марта.

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