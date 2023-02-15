Первый трейлер аниме-адаптации «Плутона»

Netflix представил трейлер аниме-адаптации детективной манги «Плутон» Наоки Урасавы, наиболее известного по «Монстру».

Действие разворачивается в альтернативной вселенной, где люди и роботы живут бок о бок. А в центре сюжета робот-детектив Гезихт, который пытается раскрыть таинственную череду смертей сильнейших людей и андроидов.

За производство отвечают студии Genco («Похождения космической пиратки Мито») и M2 («Гаро: Бледная сакура»).

У сериала пока нет точной даты релиза.