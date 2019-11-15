Первый трейлер мультфильма «Как приручить дракона: Возвращение домой»

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В сети появился короткий тизер рождественского спецэпизода мультфильма «Как приручить дракона: Возвращение домой», действие которого развернётся спустя 10 лет после финала третьей картины.

Фильм расскажет о молодом поколении викингов и драконов накануне праздника Сногглетог. Оказывается, что новое поколение викингов не знает о связи викингов и драконов, и тогда Иккинг — всё такой же бородатый — решает напомнить им, как вообще завязались эти отношения. Делать это он собирается с помощью праздничного театрального представления.

Хронометраж нового мультфильма составит 30 минут. Его снял Тим Джонсон (он продюсировал первую часть франшизы), сценарий написали Джонатан Грофф и Джон Поллак. Актёры оригинального состава вернутся к озвучке персонажей.

Премьера запланирована на 3 декабря.

Первый трейлер мультфильма «Как приручить дракона: Возвращение домой»

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