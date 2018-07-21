Во время Comic-Con в Сан-Диего компания Warner Bros. Pictures наконец опубликовала первый трейлер фильма «Годзилла: Король монстров», продолжения «Годзиллы» 2014 года.

В сиквеле «Годзиллы» своим присутствием нас порадуют Вера Фармига («Исходный код», «Заклятие», сериал «Мотель Бейтса»), Кэн Ватанабэ («Последний самурай», «Начало»), Чарльз Дэнс («Игра престолов») и Милли Бобби Браун («Очень странные дела»).

Премьера фильма в России состоится 30 мая 2019 года.