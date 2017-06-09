Питер Уоттс доверил бы адаптацию своих книг студии Pixar

Питер Уоттс доверил бы адаптацию своих книг студии Pixar

Писатель-фантаст Питер Уоттс в своём аккаунте на Facebook поделился с читателями интересным мнением. Уоттс считает, что «Pixar создают хорошие фильмы» и вполне могли бы экранизировать его книги!

Я бы доверил им снять адаптацию любой моей книги. Писатель Питер Уоттс

Читатели и подписчики фантаста тут же принялись сочинять названия к будущим фильмам, которые отсылают к персонажам книг «Ложная слепота», «Эхопраксия» и циклу «Рифтеры».

В поисках «Роршаха». Корпорация рифтеров. Пётр Габрич

Маленький болтун Питер Уоттс

Звучит как минимум любопытно, поскольку Уоттс сочиняет «твёрдую» научную фантастику, которая изобилует множеством сложных терминов. Это полная противоположность тому, как преподносят свои мультфильмы Pixar. Студия ориентируется на самую широкую аудиторию, и вряд ли упрощение книг хорошо бы сказалось на сюжетах мультфильмов. Впрочем, эксперимент вышел бы грандиозным и интересным!

Как вы считаете, смогли бы Pixar экранизировать Уоттса?