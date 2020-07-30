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    Pixar анонсировали новый мультфильм: «Лука»

    30 июля 2020
    Кот-император
    30.07.2020
    874
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    Лука

    © 2020 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

    Легендарная анимационная студия Pixar («История игрушек», «Тачки», «Корпорация монстров») анонсировала свой новый фильм «Лука». «Луку» поставит Энрико Касароса, обладатель премии «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм «Луна». Для Касаросы это будет дебютный полнометражный фильм в качестве режиссёра. Ранее он работал художником-раскадровщиком над «Тачками», «Рататуем» и «Вверх!», а в качестве главы сюжетной группы — над «Хорошим динозавром», «Коко» и «Суперсемейкой 2».

    Сюжет рассказывает о незабываемых каникулах мальчика по имени Лука в итальянской Ривьере, полной поездок на мопеде, домашней пасты и мороженного. Рядом с героем всегда его верный друг, но беззаботность отдыха омрачает тот факт, что под его личиной скрывается монстр из морских глубин лагуны, у которой стоит городок… Премьера «Луки» намечена на июнь 2021 года.

    Для меня это глубоко личная история, не только потому, что сюжет разворачивается на итальянской Ривьере, где я вырос, но и потому, что в центре этого фильма оказывается торжество дружбы. Часто именно детская дружба определяет, кем мы хотим стать. И это как раз те самые скрепы, которые находятся в самом сердце нашей истории. Помимо красоты и очарования итальянского побережья, зрителей ждет незабываемое летнее приключение, которое абсолютно изменит Луку.

    Напомним, что в этом году у Pixar были запланированы два фильма — «Вперёд» Дэна Скэнлона и «Душа» Пита Доктера. Премьера последней была перенесена с июля на ноябрь из-за пандемии COVID-19.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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